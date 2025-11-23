Гран-при проходило в Лас-Вегасе. После квалификации на поул-позишн стартовал лидер сезона Ландо Норрис, информирует 24 Канал.
Как прошла гонка в Лас-Вегасе?
Однако уже на старте он потерял первую строчку. Британец ошибся в борьбе с Максом Ферстаппеном, из-за чего пропустил вперед не только нидерландца, но и Джорджа Расселла.
Как Норрис потерял лидерство: смотрите видео
Долгое время лидеры гонки сохраняли свои позиции – первым был Ферстаппен, за ним Расселл, а тройку замыкал Норрис. Однако у пилота "Мерседес" впоследствии начались определенные проблемы с рулем и это помогло гонщику "Макларен".
Он на 34-м круге без проблем обогнал своего земляка и вышел на второе место. Оно на этот раз стало для него максимальным, ведь Ферстаппен не позволил к себе приблизиться и навязать борьбу.
Норрис опередил Расселла в борьбе за "серебро": смотрите видео
В конце заезда борьба на трассе шла между тремя гонщиками – Андреа Кими Атонелли, Оскаром Пиастри и Шарлем Леклером. Пилот "Мерседеса", который со второго круга ехал на резине хард, удержал позади себя обоих соперников, однако через 5-секундный штраф за фальстарт все же пропустил австралийца вперед, а сам оказался на пятой строчке.
Также стоит отметить некоторый прогресс звездного Льюиса Хэмилтона, который впервые в карьере занял последнее место в квалификации. Он в конце концов замкнул десятку.
Результат гонки гран-при Лас-Вегаса: топ-10
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:21:08.429
- Ландо Норрис ("Макларен") +20.741
- Джордж Расселл ("Мерседес") +23.546
- Оскар Пиастри ("Макларен") +27.650
- Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +30.488
- Шарль Леклер ("Феррари") +30.678
- Карлос Сайнс ("Уильямс") +34.924
- Исак Аджар ("Рейсин Буллз") +45.257
- Нико Хюлькенберг ("Заубер") +51.134
- Льюис Хэмилтон ("Феррари") +59.369
Отметим, что это был третий старт в истории Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе. Второй раз его выиграл Макс Ферстаппен, а еще однажды победителем становился Джордж Расселл (данные Википедии).
Что известно о завершении сезона?
Уже состоялись 22 из 24 этапов Формулы-1 в кампании-2025.
По итогу гран-при Лас-Вегаса все три лидера общего зачета пилотов сохранили шансы на титул. Сейчас преимущество Норриса над Пиастри составляет 30 очков, а над Ферстаппеном – 42.
Уже в следующем этапе британец может завревать чемпионство. Это гран-при будет принимать Катар, а завершится сезон 7 декабря в ОАЭ.