Гран-при проходило в Лас-Вегасе. После квалификации на поул-позишн стартовал лидер сезона Ландо Норрис, информирует 24 Канал.

Как прошла гонка в Лас-Вегасе?

Однако уже на старте он потерял первую строчку. Британец ошибся в борьбе с Максом Ферстаппеном, из-за чего пропустил вперед не только нидерландца, но и Джорджа Расселла.

Как Норрис потерял лидерство: смотрите видео

Это драматичный первый поворот в Лас-Вегасе



Долгое время лидеры гонки сохраняли свои позиции – первым был Ферстаппен, за ним Расселл, а тройку замыкал Норрис. Однако у пилота "Мерседес" впоследствии начались определенные проблемы с рулем и это помогло гонщику "Макларен".

Он на 34-м круге без проблем обогнал своего земляка и вышел на второе место. Оно на этот раз стало для него максимальным, ведь Ферстаппен не позволил к себе приблизиться и навязать борьбу.

Норрис опередил Расселла в борьбе за "серебро": смотрите видео

В конце заезда борьба на трассе шла между тремя гонщиками – Андреа Кими Атонелли, Оскаром Пиастри и Шарлем Леклером. Пилот "Мерседеса", который со второго круга ехал на резине хард, удержал позади себя обоих соперников, однако через 5-секундный штраф за фальстарт все же пропустил австралийца вперед, а сам оказался на пятой строчке.

Также стоит отметить некоторый прогресс звездного Льюиса Хэмилтона, который впервые в карьере занял последнее место в квалификации. Он в конце концов замкнул десятку.

Результат гонки гран-при Лас-Вегаса: топ-10

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1:21:08.429 Ландо Норрис ("Макларен") +20.741 Джордж Расселл ("Мерседес") +23.546 Оскар Пиастри ("Макларен") +27.650 Андреа Кими Антонелли ("Мерседес") +30.488 Шарль Леклер ("Феррари") +30.678 Карлос Сайнс ("Уильямс") +34.924 Исак Аджар ("Рейсин Буллз") +45.257 Нико Хюлькенберг ("Заубер") +51.134 Льюис Хэмилтон ("Феррари") +59.369

Отметим, что это был третий старт в истории Формулы-1, который проходил в Лас-Вегасе. Второй раз его выиграл Макс Ферстаппен, а еще однажды победителем становился Джордж Расселл (данные Википедии).

Что известно о завершении сезона?