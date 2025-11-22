Первый из них проходит в Лас-Вегасе. В субботу, 22 ноября, была проведена квалификация американского Гран-при, информирует 24 Канал.

Как прошла квалификация в Лас-Вегасе?

Она проходила в сложных дождевых условиях при температуре 11 градусов. Поул завоевал пилот "Макларена" Ландо Норрис.

Действующий лидер сезона в лучшей попытке финишировал со временем 1:47.934. Он опередил Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса, как оказались в топ-3.

Его партнер по команде и главный конкурент Оскар Пиастри показал лишь пятый результат. Также стоит отметить провал звездного Льюиса Хэмилтона. Гонщик "Феррари" занял последнюю строчку, отстав более чем на девять секунд.

Результат квалификации Гран-при Лас-Вегаса: топ-10

Ландо Норрис – 1:47.934 Макс Ферстаппен +0.323 Карлос Сайнс +0.362 Джордж Рассел +0.869 Оскар Пиастри +1.027 Лиам Лоусон +1.128 Фернандо Алонсо +1.532 Изак Аджар +1.620 Шарль Леклер +1.938 Пьер Гасли +3.606.

Справка. После 21 этапа лидером индивидуального зачета пилотов с 390 очками является Норрис. В тройке также располагаются Пиастри и Ферстаппен с отставанием в 24 и 49 баллов соответственно.

Отметим, что перед Гран-при Лас-Вегаса британец был не слишком оптимистичным. Он в комментарии пресс-службе Формулы-1 заявлял, что не имеет завышенных ожиданий, однако квалификация должна добавить ему позитива.

"Безусловно, это будет самая тяжелая гонка для меня за последние два года. Мои ожидания не такие высокие, какими они были накануне Бразилии или Мексики, где мы стабильно демонстрируем высокие результаты. Мы улучшили те моменты, где раньше имели трудности. У меня есть больше уверенности, чем в предыдущие сезоны, но она не такая, как в предыдущие этапы", – рассказывал Норрис.

Что известно о Гран-при Лас-Вегаса?