24-річний лівий вінгер лондонського клубу може повернутись на поле вже на початку наступного року. Також джерело THE CHELSEA FORUM повідомило, що Челсі розглядає можливість переходу Михайла Мудрика, передає 24 Канал.

Коли Мудрик повернеться на поле?

Мова йде про повернення Мудрика вже 17 січня 2026 року. Наразі "аристократи" ведуть перемовини із французьким Страсбуром щодо оренди Михайла. Челсі розглядає оренду українця на пів року вже під час найближчого зимового трансферного вікна.

Лондонці розглядають таку оренду, як шанс Мудрику набратись ігрового тонусу. Адже більше року український футболіст пробув без футболу через позитивний допінг-тест.

Відзначимо, що така оренда українця є доволі ймовірною. У 2023-му власник Челсі придбав контрольний пакет Страсбура.

Нещодавно у соцмережах з'явилось нове фото Мудрика із фаном. Михайло знову змінив імідж.

Який результат показав Мудрик на поліграфі?

Видання Daily Mail повідомляло, що Михайло пройшов поліграф, який показав, що українець навмисно не вживав заборонені речовини. Нагадаємо, що в організмі гравця "синіх" знайшли мельдоній. Досі невідомо, як ця речовина потрапила в організм Мудрика.

Футболіст робить усе від себе можливе, аби довести свою невинність. Цікаво, що досі офіційного терміну відсторонення Мудрика немає.

Що відомо про лондонський період у кар'єрі Мудрика?