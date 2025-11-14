Лондонський клуб вирішив, що робитиме з Мудриком, коли він повернеться до гри. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

Що робитиме Челсі з Мудриком?

У Челсі розраховують на те, що футболіст не отримає суворого покарання за допінг і не відбуватиме увесь термін дискваліфікації. Боси клубу вирішили віддати українця в оренду.

Очікується, що вінгер після повернення на футбольне поле перейде у Страсбург із Франції, який має партнерські відносини з англійським клубом. У Челсі вважають, що у Лізі 1 Мудрик зможе відновити ігрову форму.

Окрім того, футболіст отримуватиме значно більше ігрової практики. А потім у клубі планують повернути українського вінгера в Англію.

Раніше Вітольд Банька прокоментував допінговий скандал навколо Мудрика, пише Укрінформ. Президент Всесвітньої антидопінгової агенції заявив, що організація чекає на дисциплінарне рішення асоціації футболу Англії.

Яка ситуація у Мудрика?