Лондонський клуб вирішив, що робитиме з Мудриком, коли він повернеться до гри. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.
Читайте також Мудрик радикально змінив зачіску та стиль: як зараз виглядає футболіст Челсі
Що робитиме Челсі з Мудриком?
У Челсі розраховують на те, що футболіст не отримає суворого покарання за допінг і не відбуватиме увесь термін дискваліфікації. Боси клубу вирішили віддати українця в оренду.
Очікується, що вінгер після повернення на футбольне поле перейде у Страсбург із Франції, який має партнерські відносини з англійським клубом. У Челсі вважають, що у Лізі 1 Мудрик зможе відновити ігрову форму.
Окрім того, футболіст отримуватиме значно більше ігрової практики. А потім у клубі планують повернути українського вінгера в Англію.
Раніше Вітольд Банька прокоментував допінговий скандал навколо Мудрика, пише Укрінформ. Президент Всесвітньої антидопінгової агенції заявив, що організація чекає на дисциплінарне рішення асоціації футболу Англії.
Яка ситуація у Мудрика?
У грудні 2024 року з'явилась інформація, що футболіст провалив допінг-тест. До цього він майже місяць не потрапляв до заявки Челсі.
Пізніше було відкрито пробу "B", яка мала або підтвердити, або спростувати вживання забороненої речовини Мудриком. За чутками, вона теж виявилася позитивною.
Якщо Мудрика визнають винним, тоді він отримає 4 роки дискваліфікації. Проте, якщо футболіст зізнається у вживанні допінгу, то отримає менш суворе покарання і повернеться на поле вже у 2026 році.
Нещодавно з'явилися чутки, що футболіст може виступити на Олімпіаді-2028. Однак представник вінгера Челсі спростував інформацію щодо участі на Іграх у Лос-Анджелесі.