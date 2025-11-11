Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін повідомив про початок роботи над фільмом про найдраматичніший сезон в історії "гірників". У зйомках взяв участь колишній футболіст донеччан Михайло Мудрик, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Сергія Палкіна.

Сергій Палкін опублікував фото, де присутні творці нового фільму, а також безпосередні учасники подій. Поруч з гендиректором можна впізнати Михайла Мудрика.

24-річний футболіст радикально змінив стиль та зачіску. Михайло знову відростив волосся та припинив його фарбувати, повернувшись до натурального кольору.

Ще один великий крок для нашого фільму. Разом із Полом Тамасі, Еріком Джонсоном, Ігорем Йовічевичем та Михайлом Мудриком — узгоджуємо історію та готуємо її до великого екрана,

– підписав світлину Палкін.

Михайло Мудрик у новому стилі / фото з інстаграму Сергія Палкіна

Зазначимо, що перед початком сезону 2024 – 2025 в АПЛ Михайло Мудрик коротко підстригся під машинку. До цього зірковий футболіст виділявся на полі білявим волоссям середньої довжини.

Чим займається Мудрик після відсторонення від футболу?