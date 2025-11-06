17 вересня 2025 року Георгій Судаков вдруге став батьком. Михайло Мудрик відреагував на поповнення у родині його близького друга, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Трендець.

На що відреагував Мудрик у житті Судакова?

Футболіст лісабонської Бенфіки розповів, як Мудрик відреагував на народження його другої дитини.

Я не можу повірити, що в тебе вже двоє дітей,

– відповів Михайло.

Нагадаємо, що у Георгія та Єлизавети народилась друга донечка, яку назвали Златою. Тепер у старшої Мілани є молодша сестричка. Судаков вже встиг присвятити свої результативні дії за португальських "орлів" маленькій доньці.

