17 вересня 2025 року Георгій Судаков вдруге став батьком. Михайло Мудрик відреагував на поповнення у родині його близького друга, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Трендець.
На що відреагував Мудрик у житті Судакова?
Футболіст лісабонської Бенфіки розповів, як Мудрик відреагував на народження його другої дитини.
Я не можу повірити, що в тебе вже двоє дітей,
– відповів Михайло.
Нагадаємо, що у Георгія та Єлизавети народилась друга донечка, яку назвали Златою. Тепер у старшої Мілани є молодша сестричка. Судаков вже встиг присвятити свої результативні дії за португальських "орлів" маленькій доньці.
Що відомо про Мудрика після скандалу із допінгом?
Із грудня минулого року Михайло відсторонений від футболу через допінг. Відтоді триває розслідування цієї справи. Увесь цей час український футболіст взагалі не є активним у соціальних мережах.
Мудрик використовує час із користю. Він приїжджав на бій Олександра Усика та підкорює світ кіберспорту.
За інформацією видання Чемпіон, Мудрик активно грає у Counter-Strike 2. За менше ніж рік Михайло підняв свій рейтинг з 1250 ELO (6 рівень) до 2250 ELO. Це дуже високий результат для геймерів.
Михайло продовжує бути глибоко заглибленою у релігію людиною. Футболіст Чеслсі підписався на російський релігійний акаунт Bible.online в інстаграмі.