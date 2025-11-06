17 вересня 2025 року Георгій Судаков вдруге став батьком. Михайло Мудрик відреагував на поповнення у родині його близького друга, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Трендець.

На що відреагував Мудрик у житті Судакова?

Футболіст лісабонської Бенфіки розповів, як Мудрик відреагував на народження його другої дитини.

Я не можу повірити, що в тебе вже двоє дітей,
– відповів Михайло.

Нагадаємо, що у Георгія та Єлизавети народилась друга донечка, яку назвали Златою. Тепер у старшої Мілани є молодша сестричка. Судаков вже встиг присвятити свої результативні дії за португальських "орлів" маленькій доньці.

Що відомо про Мудрика після скандалу із допінгом?

  • Із грудня минулого року Михайло відсторонений від футболу через допінг. Відтоді триває розслідування цієї справи. Увесь цей час український футболіст взагалі не є активним у соціальних мережах.

  • Мудрик використовує час із користю. Він приїжджав на бій Олександра Усика та підкорює світ кіберспорту.

  • За інформацією видання Чемпіон, Мудрик активно грає у Counter-Strike 2. За менше ніж рік Михайло підняв свій рейтинг з 1250 ELO (6 рівень) до 2250 ELO. Це дуже високий результат для геймерів.

  • Михайло продовжує бути глибоко заглибленою у релігію людиною. Футболіст Чеслсі підписався на російський релігійний акаунт Bible.online в інстаграмі.