Ілля Скоропашкін висловився про ситуацію з Мудриком. Зокрема, спортивний юрист розповів, коли футболіст зможе повернутися до збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".
За якої умови Мудрик повернеться у збірну?
Скоропашкін наголосив, що усе залежить від роботи захисту футболіста. Якщо вони зможуть довести те, що Мудрик не винен, то він якомога швиде повернеться на поле.
Потрібно переконливо довести, що Михайло став жертвою забрудненої добавки або, у крайньому випадку, чиєїсь недбалості. Тоді все буде добре і ми знову побачимо Михайла на полі,
– сказав юрист.
Він також розповів, як рахується термін відбування покарання у спорті.
"Зараховується день за день. Весь період, який спортсмен проводить під тимчасовим відстороненням, має бути повністю включений до терміну дискваліфікації", – пояснив спеціаліст.
Які останні новини про Мудрика?
Президент WADA Вітольд Банька прокоментував ситуацію щодо Мудрика. Він заявив, що організація насамперед чекає рішення Футбольної асоціації Англії, і тоді потім буде ухвалене рішення стосовно гравця Челсі.
Михайло Мудрик, який рідко з'являється у соціальних мережах, неочікувано змінив стиль. Футболіст відростив волосся та припинив його фарбувати.
Челсі ухвалило рішення щодо подальшої долі вінгера. Лондонці збираються відправити Мудрика в оренду у Страсбург, після його повернення до футболу.