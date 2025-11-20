Ілля Скоропашкін висловився про ситуацію з Мудриком. Зокрема, спортивний юрист розповів, коли футболіст зможе повернутися до збірної України, повідомляє 24 канал із посиланням на "Український футбол".

Читайте також Шукають заміну: головний тренер ПСЖ ухвалив радикальне рішення щодо Забарного

За якої умови Мудрик повернеться у збірну?

Скоропашкін наголосив, що усе залежить від роботи захисту футболіста. Якщо вони зможуть довести те, що Мудрик не винен, то він якомога швиде повернеться на поле.

Потрібно переконливо довести, що Михайло став жертвою забрудненої добавки або, у крайньому випадку, чиєїсь недбалості. Тоді все буде добре і ми знову побачимо Михайла на полі,

– сказав юрист.

Він також розповів, як рахується термін відбування покарання у спорті.

"Зараховується день за день. Весь період, який спортсмен проводить під тимчасовим відстороненням, має бути повністю включений до терміну дискваліфікації", – пояснив спеціаліст.

Які останні новини про Мудрика?