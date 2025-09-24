На 86-й хвилині Георгій Судаков вивів Бенфіку уперед 1:0. Український півзахисник по-особливому відсвяткував свій другий гол у футболці лісабонського клубу, повідомляє 24 Канал.
Кому Судаков присвятив свій гол у ворота Ріу Аве?
У своєму профілі в інстаграмі футболіст виклав світлину зі святкування взяття воріт суперника. Судаков розкрив, кому присвятив свій м'яч.
Особливий гол для моєї донечки, ми тебе любимо Злата,
– підписав фото Георгій.
Таким підписом Георгій підтвердив інформацію про поповнення у родині. Видання A Bola цитувало слова Судакова після попереднього матчу Бенфіки. У цьому коментарі українець розповів, що за три дні до поєдинку у нього народилась друга донечка.
Я дуже щасливий. Перший гол, перша перемога, але все це задоволення я хочу розділити зі своїми партнерами. Три дні тому народилася моя донька – це дні, сповнені любові,
– говорив Георгій.
Нагадаємо, що дебютний гол Судакова за Бенфіку він теж присвятив новонародженій доньці.
Тепер футболіст розкрив ім'я другої дитини.
Що відомо про трансфер Судакова у Бенфіку?
- Вкінці серпня 2025-го Судаков став гравцем Бенфіки. Георгій відправився в оренду з обов'язковим правом викупу за 20 мільйонів євро.
- Українець став новою 10-ю лісабонського клубу.
- Від моменту переходу Судаков вже провів за "орлів" 4 матчі, у яких відзначився 2 голами та асистом.