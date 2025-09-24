Бенфіка відіграла черговий матч у чемпіонаті Португалії 2025-2026. Це була перенесена гра першого туру, а в суперниках був скромний Ріу Аве, повідомляє 24 Канал.
Як Судаков забив за Бенфіку?
Лісабонський клуб викликає особливу увагу з боку українських фанів через двох наших земляків. В старті португальці вийшли як Анатолій Трубін, так і Георгій Судаков.
Останній все більше закріплюється в ролі гравця основи "орлів". В минулих двох матчах Георгій записав на свій рахунок два асисти та гол. Тепер же йому вдалось продовжити успішну серію в грі проти Ріу Аве.
Бенфіка довго не могла зламати оборону непоступливих гостей. Проте на 86-й хвилині українець вдало відкрився під простріл від Лукебакіо та вразив ворота.
Зрештою цей гол зробив Георгія найкращим гравцем матчу Бенфіка – Ріу Аве. Відомий статистичний портал Whoscored оцінив виступ Судакова оцінкою 8,1.
Георгій Судаков отримав нагороду найкращому гравцю матчу / фото ФК Бенфіка
Здавалось, що м'яч Судакова принесе лісабонцям перемогу. Ріу Аве майже весь матч просидів у обороні, однак зміг результативно огризнутися у компенсований час.
Андре Луїс ефектно пробив з-за меж карного майданчика, змусивши Трубіна лише спостерігати за м'ячем у сітці воріт. Таким чином, Бенфіка вперше втрачає очки під керівництвом Жозе Моурінью.
Огляд матчу Бенфіка – Ріу Аве: дивитися відео
Георгій Судаков у Бенфіці
- Півзахисник Шахтаря приєднався до "орлів" наприкінці серпня. Судаков відправився в оренду, проте в угоді є опція обов'язкового викупу гравця наступного літа.
- За цю оренду "орли" заплатили Шахтарю близько 6,5 мільйона євро. Сума викупу становитиме 20,5 мільйона, тобто сумарно "гірники" зароблять на Георгієві мінімум 27 мільйонів.
- Крім того, Шахтар матиме змогу заробити ще до шести мільйонів бонусами, а також отримає 40% від перепродажу гравця.
- Судаков відіграв вже чотири матчі за португальську команду, записавши на свій рахунок по два голи та асисти. При цьому за цей час у Бенфіці змінився головний тренер.
- Після шести турів чемпіонату Португалії Бенфіка посідає третє місце в турнірній таблиці. Спортинг відірвався на один бал, тоді як Порту поки йде без втрат, маючи +4 очки.