Бенфіка відіграла черговий матч у чемпіонаті Португалії 2025-2026. Це була перенесена гра першого туру, а в суперниках був скромний Ріу Аве, повідомляє 24 Канал.

Як Судаков забив за Бенфіку?

Лісабонський клуб викликає особливу увагу з боку українських фанів через двох наших земляків. В старті португальці вийшли як Анатолій Трубін, так і Георгій Судаков.

Останній все більше закріплюється в ролі гравця основи "орлів". В минулих двох матчах Георгій записав на свій рахунок два асисти та гол. Тепер же йому вдалось продовжити успішну серію в грі проти Ріу Аве.

Бенфіка довго не могла зламати оборону непоступливих гостей. Проте на 86-й хвилині українець вдало відкрився під простріл від Лукебакіо та вразив ворота.

Зрештою цей гол зробив Георгія найкращим гравцем матчу Бенфіка – Ріу Аве. Відомий статистичний портал Whoscored оцінив виступ Судакова оцінкою 8,1.



Георгій Судаков отримав нагороду найкращому гравцю матчу / фото ФК Бенфіка

Здавалось, що м'яч Судакова принесе лісабонцям перемогу. Ріу Аве майже весь матч просидів у обороні, однак зміг результативно огризнутися у компенсований час.

Андре Луїс ефектно пробив з-за меж карного майданчика, змусивши Трубіна лише спостерігати за м'ячем у сітці воріт. Таким чином, Бенфіка вперше втрачає очки під керівництвом Жозе Моурінью.

Георгій Судаков у Бенфіці