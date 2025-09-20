Це дебютний матч для Жозе Моурінью після повернення у Бенфіку. Вже зі старту "Особливий" випустив в 11-ці двох українських легіонерів – Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, інформує 24 Канал.

Варте уваги Бенфіка – нова іграшка для Моурінью: як "Особливий" заробив понад 100 мільйонів на звільненнях

Як Судаков забив за Бенфіку?

Перша половина зустрічі потрохи минала без голів. Лише під завісу першого тайму гостям із Лісабону вдалось розмочити нулі на табло. На 45+1 хвилині зробив це Судаков. Георгій прошив сітку воріт Сімау після передачі Павлідіса.

Українець відзначився дебютним голом за Бенфіку. Георгій відкрив лік м'ячів за нову команду вже у другому своєму поєдинку за "орлів".

Відео голу Судакова

На перерву команди якраз пішла за мінімальної переваги Бенфіки 0:1.

Що відомо про Судакова у Бенфіці?

Георгій перебрався до Португалії на правах оренди з зобов'язанням обов'язкового викупу за 20 мільйонів євро.

Дебют припав на матч Ліги чемпіонів, у якому Бенфіка програла Карабаху 2:3. У цьому поєдинку Судаков зробив свою першу гольову передачу за нову команду.

Вже колишній тренер "орлів" клубній пресслужбі Бенфіки прокоментував дебют українського півзахисника.

"Судаков вийшов на поле, зіграв 30 хвилин, практично не знаючи, можливо, імен своїх товаришів по команді", 0 сказав Бруно Лаже.