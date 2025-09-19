Далеко не усі уболівальники сприйняли прихід Жозе Моурінью у Бенфіку, як якийсь божественний порятунок. Багатьох фанатів бентежить той факт, як португальський тренер відходив зі своїх попередніх клубів, повідомляє 24 Канал.

До теми Моурінью в Бенфіці: відомий коментатор розповів, чого чекати Трубіну та Судакову

Як Моурінью розоряв клуби на своїх звільненнях?

Іменитий фахівець може сміливо починати вести свої курси із того, як піти з команди із забитим грошима гаманцем. За свою кар'єру португалець сумарно заробив 106 мільйонів євро у вигляді компенсацій за звільнення із клубів.

Попри це Жозе чотири рази ставав найкращим клубним тренером року та завоював аж 26 трофеїв із усіма клубами, яких тренував. Тому "Особливий" може похизуватись не лише вигідними звільненнями.

Перша відставка Моурінью настигла у 2007-му, коли він очолював лондонське Челсі. У вересні 3-річний шлях Моура у Лондоні закінчився. Жозе провів на чолі "аристократів" аж 185 матчів. Португальський наставник покинув Челсі, отримавши 20,9 мільйона євро компенсації.

У червні 2013-го гаманець Моурінью збагатився компенсацією після роботи у Реалі. Президент мадридського гранда Флорентіно Перес виплатив "Особливому" 19,7 мільйона євро.

Далі у кар'єрі Моурінью знову був лондонський період. Челсі знову наступило на ті ж граблі. Нічого життя не вчить босів "синіх". Із 1 липня 2013-го по 17 грудня 2015-го років Жозе керував грандом АПЛ, провівши на чолі 136 ігор. Під час другого приходу у Лондон португалець привів команду до двох трофеїв – чемпіонства АПЛ та Кубка англійської ліги у сезоні-2014/2015.



Жозе Моурінью / Фото Getty Images

І знову….І знову Челсі поставило на стіл перед Моурінью компенсацію, але тепер у меншому розмірі, аніж вперше – 9,6 мільйона. Загалом Жозе збагатився на лондонському клубі на суму понад 30 мільйонів євро компенсацій. І це він заробив не докладаючи взагалі жодних зусиль та розуму.

Моурінью розвів МЮ на гроші?

Наразі у кар'єрі Жозе свою найбільшу компенсацію за звільнення заробив у 2018 році. Тоді португалець вже протягом двох років очолював англійський Манчестер Юнайтед. У сезоні-2017/2018 "червоні дияволи" під його керівництвом виграли Лігу Європи, стали переможцями Кубка англійської ліги та Суперкубка країни.

У середині грудня 2018-го дороги Моурінью та МЮ розійшлись. На останок португальський наставник отримав від англійського гранда найбільшу у своїй кар'єрі компенсацію – 22,8 мільйона євро.

Тільки 73 мільйони євро Моурінью заробив на звільненнях із чотирьох клубів. Гроші просто із повітря. Жозе просто геній!

Як Моур довів босів Тоттенхема до звільнення?

На цьому ж, звісно, португальський наставник не перестав заробляти гроші з води. Після роботи в МЮ Моурінью очолив інший англійський клуб Тоттенхем. На чолі "шпор" "Особливий" пропрацював до 19 квітня 2021 року, провівши на чолі колективу 86 ігор.

За проведений час Жозе не зміг привести Тоттенхем до якихось трофеїв. Натомість навесні 2021-го Моурінью був звільнений із посади головного тренера "шпор". Сталось це на тлі негативних результатів у сезоні та вильоту із Ліги Європи. Про це повідомляло видання The Athletic.

Окрім цього в англійському клубі ще й були незадоволені висловлюваннями Моурінью у сторону команди в інтерв'ю. Також стосунки між Моурінью та уболівальниками клубу не були ідеальними. Усі ці пазли склались в одну картину під назвою "Звільнення Моурінью". Завдяки цьому відходу "шпори" заплатили вже своєму колишньому наставнику 14,4 мільйона євро.



Моурінью – геній звільнень / Фото Getty images

Помилковий прихід у Фенербахче, який приніс із повітря 15 мільйонів?

Лише декілька місяців Моурінью пробув без команди, як у липні підписав контракт із римською Ромою. Жозе знову провів на чолі команди понад 100 ігор, якщо точніше 138. Якщо у внутрішніх турнірах "вовки" не змогли завоювати трофеїв, то тріумфували у Лізі конференцій (2021/2022).

Знову у кар'єрі Моур відчуває дежавю. Керівництво Роми на фоні поганих результатів вирішило достроково розірвати контракт із титулованим фахівцем. Першочергово угода була розрахована до літа 2024-го, але їх шляхи розійшлись значно раніше. На тлі цього звільнення банківські рахунки Жозе поповнились ще компенсацією на 3,5 мільйона євро. Ця сума виглядає мізерною на фоні минулих виплат.

Перед роботою у Бенфіці Моурінью очолював турецький Фенербахче, де він керував командою у 62-х зустрічах. Португальський спеціаліст працював із турецьким грандом із 1 липня 2024-го по 29 серпня 2025-го років. У підсумку Моурінью втратив роботу, але отримав 15 мільйонів євро компенсації.

Згодом наставник взагалі шокував своєю заявою про те, що прихід у Фенербахче було помилкою. Цитувала наставника A Bola.

Я приймав неправильні рішення…Я не шкодую, бо шкодування нам у житті не допомагає, але усвідомлення того, що ми зробили добре, а що – погано, завжди є. Я зробив помилку, перейшовши у Фенербахче. Але я віддавався там до останнього дня,

– розповідав Жозе.

Вже не перший прихід Моурінью у Бенфіку?

Вперше Моурінью очолював лісабонський клуб у далекому 2000-му. Тоді португальський наставник провів на чолі "орлів" лише 10 матчів та працював із командою менш як чотири місяці.

Тоді Жозе покинув Лісабон без жодних компенсацій. Бенфіка наразі є одним із чотирьох клубів, які не платили компенсацію за роботу Моурінью. Також це не робили Лейрія, Порту та Інтер.

Як Бенфіка стартувала у новому сезоні-2025/2026?