Жозе Моурінью може очолити Бенфіку після того, як його звільнили з Фенербахче. Відомий коментатор Олександр Михайлюк поділився своєю думкою щодо змін у португальському клубі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Чому Бенфіка звільнила тренера?

Лісабонський клуб після впевненого старту видав два провальні матчі у вересні. Спочатку Бенфіка впустила перемогу над Снта-Кларою в чемпіонаті (1:1), а потім сенсаційно програла Карабаху в Лізі чемпіонів (2:3).

Через це керівництво звільнило Лаже та готується до призначення саме Моурінью. Олександр Михайлюк оцінив таке рішення від президента "орлів" Руї Кошти.

Призначення Жозе Моурінью не дивує. У Бруну Лаже було два поганих результати. Перед цим йшло все ніби добре, але втрачена перемога над Санта-Кларою і кошмарний другий тайм проти Карабаха показав ігрові проблеми Бенфіки. Є розриви між лініями, погана організація в обороні. Це те, що Моурінью, безумовно, покращить. Менше там, можливо, буде якоїсь романтики, але точно буде більше прагматизму. Десь Бенфіка стане більш захисною командою,

– вважає Олександр.



Жозе Моурінью готовий до нових викликів / фото Getty Images

Важливим фактором зміни тренера є і можлива зміна президента в клубі. Наразі Бенфікою керує легендарний ексгравець збірної Португалії Руї Кошта, який свого часу грав у Мілані разом із Андрієм Шевченком.

"Руї Кошта планує знову стати президентом. Його опонент Жоау Лопеш обіцяє Рубена Аморіма. І призначення Моурінью – це дуже хороший хід з боку Руї Кошта. Аморім трохи зіпсував репутацію в Манчестер Юнайтед. Призначення такого "динозавра" як Моурінью, який в Португалії не працював вже більше 20 років, дасть у підсумку свій результат. Плюс Жозе говорить, що він голодний до роботи у великому клубі. Тому для Руї Кошти це дуже хороша угода. Якщо Моурінью добре розпочне, то Руї Кошта точно залишиться президентом", – сказав експерт.

Які перспективи у Трубіна?

Українські фанати особливо уважно стежать за Бенфікою. У лісабонському клубі нині виступають двоє українців – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Перший перебрався в команду ще у 2023 році та відразу став основним кіпером.



Анатолій Трубін у Бенфіці / фото Getty Images

Цього сезону Анатолій провів вже вісім матчів за "орлів" і у шістьох з них не пропустив жодного голу. Експерт вважає, що призначення Моурінью не вплине на місце Трубіна в основі.

У Трубіна буде така здорова конкуренція Соарешем. Зрештою Моурінью сам собі не ворог. Який голкіпер краще себе буде показувати на тренуваннях і в офіційних поєдинках, той і стоятиме. Соареш на рік молодший за Трубіна. Голкіпер хороший, але Трубін, мені здається, все ж таки класом вище. У Моурінью за його біографію майже не було випадків, коли він садив сильного голкіпера і ставив слабкого. Байя, Чех, Касільяс у перші роки Жозе в Реалі, Де Хеа в МЮ, Льоріс у Тоттенхемі… Тому мені здається, Трубін буде основним,

– заявив Михайлюк.

Чи гратиме Судаков в основі?

Так само високі шанси грати в основі і у Судакова. Цього літа український півзахисник перейшов з Шахтаря до Бенфіки на правах оренди за 6,5 мільйона євро.

Проте загальна сума трансферу становитиме 27 мільйонів, адже в контракті прописаний обов'язковий викуп наступного літа. Георгій вже відіграв два матчі за клуб та відзначився двома асистами у матчі проти Карабаху в Лізі чемпіонів.

"Коли футболіста так довго ведуть і дають йому 10 номер в Бенфіці, то, очевидно, купують під стартовий склад. Два останні поєдинки, в яких виходив Судаков, показали, наскільки він класний футболіст. Він загострював, віддавав передачі, брав гру на себе. Жозе Моурінью просто не може не ставити в основу Судакова. Інша справа, що там конкуренція і багато людей на позиції в півзахисті. Але на важливі матчі, я переконаний, він гратиме. Мені здається, Георгій набирає дуже хорошу форму після переїзду із Шахтаря, ніби якісь кайдани з себе скинув. В нього якийсь кураж з'явився після переїзду до Бенфіки. Так що по Судакову я не переймаюся особливо", – резюмував коментатор.



Георгій Судаков ударно стартував у Бенфіці / фото Getty Images

Кар'єра Жозе Моурінью

Нагадаємо, що Моурінью був звільнений з Фенербахче наприкінці серпня. Причиною став невихід стамбульців у основний етап Ліги чемпіонів. Що символічно, турецький клуб у кваліфікації вилетів саме від Бенфіки.

Раніше Жозе вже недовго очолював Бенфіку у 2000 році. Після цього Моурінью попрацював у Лейрії, Порту, Челсі, Інтері, Реалі, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемі, Ромі та Фенербахче. Португальцю вдалось виграти 26 трофеїв, серед них:

тріумфи в Лізі чемпіонів з Порту та Інтером

перемоги в Кубку УЄФА/Лізі Європи з Порту та Манчестер Юнайтед

виграш Ліги конференцій з Ромою

три чемпіонства АПЛ із Челсі

Після п'яти турів чемпіонату Португалії "орли" посідає п'яте місце, набравши 10 очок в чотирьох іграх. У команди є ще одна гра в запасі. В Лізі чемпіонів наступним суперником Бенфіки стане Челсі.