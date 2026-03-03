На жаль, наша команда підійде до цих зустрічей далеко не в оптимальному складі. Як повідомляє A Bola, збірна України може залишитися без лідеру півзахисту.

До теми Україна та Швеція поборються за путівку на ЧС-2026: як змінився прогноз на матч відбору

Чи гратиме Судаков за збірну?

Неприємної травми зазнав гравець Бенфіки Георгій Судаков. Українець пропустив матч проти АВШ ще 21 лютого, але потім потрапив у заявку лісабонців на матч Ліги чемпіонів проти Реала.

Правда, на поле Георгій так і не вийшов. Як потім повідомив тренер Жозе Моурінью, присутність Судакова у заявці була викликана браком гравців для лави запасних.

Тобто півзахисник і так би не мав грати проти Реала. А у понеділок, 2 березня, Судаков був відсутнім у заявці "орлів" на гру чемпіонату проти Жил Вісенте.

Повідомляється, що Георгій травмував поперек і поки термін відновлення гравця невідомий. До слова, Бенфіка здолала Жил Вісенте з рахунком 2:1, а український воротар Анатолій Трубін здійснив 4 сейви.

Як Бенфіка здолала Жил Вісенте: дивитися відео

Як справи у Судакова в Бенфіці?

Нагадаємо, що Судаков став гравцем Бенфіки влітку 2025 року. За цей час він провів 33 матчів, оформивши 4 голи та два асисти. Його команда вже вилетіла з Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті посідає третє місце. Відставання від Спортинга складає три бали, а від лідера Порту – 7 очок.

Зазначимо, що березневі матчі збірної України також пропустять Олександр Зінченко та Артем Довбик. А у першій грі проти шведів нашій команді не допоможуть Юхим Конопля та Руслан Маліновський через дискваліфікацію.

Як Україні потрапити на ЧС-2026?