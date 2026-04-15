Колишній тренер збірної України Олексій Михайличенко прокоментував ситуацію в національній команді після невдалого відбору на ЧС-2026 та можливі зміни на тренерському містку. У розмові на ютуб-каналі Дениса Бойка він також згадав поразку та емоції навколо матчу зі Швецією.

Що сказав Михайличенко про збірну та Реброва?

За його словами, перегляд таких поєдинків є складним навіть для професіоналів, адже вони одночасно переживають і як уболівальники, і як спеціалісти. Подібні невдачі є серйозним психологічним ударом не лише для команди, а й для всього українського футболу та країни загалом.

Також він пригадав власний досвід 2009 року, коли Україна не змогла виконати завдання у відборі на ЧС-2010, і провів паралелі з нинішньою ситуацією.

Коментуючи дискусії навколо Сергія Реброва, Михайличенко зазначив, що остаточні рішення мають ухвалюватися в межах Української асоціації футболу.

На мій погляд – це стосується УАФ, – якщо є кандидатура і вони впевнені в ній, що вона зробить крок уперед і ця людина готова зробити те, те і те – то треба приймати рішення УАФ. Якщо Сергій Станіславович не подає (у відставку,-ред. 24 Канал) – є шанси розірвати контракт і призначити нового тренера,

– каже Михайличенко.

Водночас він підкреслив складність подібних змін і застеріг від поспішних кроків.

Ну і ще раз кажу: ми бачимо цю ситуацію ззовні, тому мені дуже тяжко сказати, як треба вчинити. Знімати в нас можна дуже швидко і дуже легко, знайти людину, яка відповідатиме за результат і зможе це зробити – дуже тяжко,

– зазначив колишній тренер.

