Бывший тренер сборной Украины Алексей Михайличенко прокомментировал ситуацию в национальной команде после неудачного отбора на ЧМ-2026 и возможные изменения на тренерском мостике. В разговоре на ютуб-канале Дениса Бойко он также вспомнил поражение и эмоции вокруг матча со Швецией.

Что сказал Михайличенко о сборной и Реброве?

По его словам, просмотр таких поединков является сложным даже для профессионалов, ведь они одновременно переживают и как болельщики, и как специалисты. Подобные неудачи являются серьезным психологическим ударом не только для команды, но и для всего украинского футбола и страны в целом.

Также он вспомнил собственный опыт 2009 года, когда Украина не смогла выполнить задачу в отборе на ЧМ-2010, и провел параллели с нынешней ситуацией.

Комментируя дискуссии вокруг Сергея Реброва, Михайличенко отметил, что окончательные решения должны приниматься в рамках Украинской ассоциации футбола.

На мой взгляд – это касается УАФ, – если есть кандидатура и они уверены в ней, что она сделает шаг вперед и этот человек готов сделать то, то и то – то надо принимать решение УАФ. Если Сергей Станиславович не подает (в отставку,-ред. 24 Канал) – есть шансы разорвать контракт и назначить нового тренера,

– говорит Михайличенко.

В то же время он подчеркнул сложность подобных изменений и предостерег от поспешных шагов.

Ну и еще раз говорю: мы видим эту ситуацию извне, поэтому мне очень тяжело сказать, как надо поступить. Снимать у нас можно очень быстро и очень легко, найти человека, который будет отвечать за результат и сможет это сделать – очень тяжело,

– отметил бывший тренер.

Как Михайличенко уволили из Динамо?