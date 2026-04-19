Михайличенко оказался единственным в военном Киеве, кто мог помочь иностранным футболистам Шахтера покинуть территорию страны. О том опыте легенда Динамо рассказал в интервью ютуб-проекту Дениса Бойко.

Как Михайличенко спасал иностранцев Шахтера?

Михайличенко признал, что перебрался работать в УАФ из-за того, что там были его друзья со времен выступлений за Динамо – Анатолий Демьяненко, Олег Протасов, Олег Блохин, Игорь Беланов.

Экстренер вошел в Комитет национальных сборных, но фактически не успел нормально поработать, ведь началось полномасштабное вторжение россиян в Украину. Михайличенко оказался одним из немногих, кто не покинул Киев, когда к нему уже подходили враги.

На второй день мне звонок, что надо помочь вывезти иностранцев Шахтера, которые остались. И Карлос Де Пена был с ними тоже. Я еду – Киев пустой. А россияне уже в Буче и Ирпене были. Я приезжаю – и там, видимо, около 30 человек. Там и жены, и дети, и служанки, все вместе. Питьевой воды нет, памперсов нет. Ужас,

– поделился воспоминаниями Михайличенко.

Динамовцу удалось договориться о том, чтобы легионеров и тренера "горняков" забрал автобус, а потом их посадили на поезд. Когда уже настал момент прощаться с Роберто Де Дзерби и другими, произошло то, что поразило Михайличенко больше всего.

Когда все женщины стали возле ресепшена на колени и начали молиться – для меня это был шок. Такое напряжение было, такая была боль, когда ты едешь, одни "ежи" по Киеву и ни одного человека, ни одной машины,

– сказал бывший тренер.

Чем занимается сейчас Алексей Михайличенко?