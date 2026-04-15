В інтерв'ю ютуб-проєкту Дениса Бойка колишній наставник киян розповів, чому у 2020 році замість розмови з президентом і джентльменської домовленості він отримав сповіщення про звільнення електронною поштою.

За що Михайличенка звільнили з Динамо у 2020 році?

У липні 2020 року Динамо під орудою Михайличенка завершило "ковідний" сезон на 2-му місці у чемпіонаті і виграло Кубок України. Попри загалом хороші результати, президент Динамо Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити тренерський штаб.

Михайличенко виправдовується, що не готував команду до сезону, адже літні збори кияни проводили ще під керівництвом Олександра Хацкевича. До того ж, коронавірусна павза "перевернула його з ніг на голову, ніхто не знав до кінця, що це буде". Проте ці аргументи власника команди не переконали.

Більш того – виявилося, що про звільнення Михайличенко дізнався зі своєї електронної поштової скриньки.

Я знаю, що Ігорю Суркісу боляче це казати в очі. Мені так здається. Якось незручно йому, не може він це зробити. Я так для себе це пояснював. Хоча ми знайомі стільки років, ще з 80-х років. Просто прийти і сказати – нічого б такого в цьому не було,

– згадав Михайличенко.

При цьому екстренер підкреслив, що не тримає образу на Динамо і керівництво, бо "ми разом прожили дуже велике життя".

Які досягнення у Михайличенка були з Динамо?