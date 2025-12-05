Церемонія жеребкування ЧС-2026 проходила 5 грудня у Kennedy Center у Вашингтоні. Українську делегацію очолював президент УАФ Андрій Шевченко, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Оновлений плей-оф чемпіонату світу-2026: деталі нового формату Мундіалю
З ким зіграє збірна України в групі, якщо пройде на ЧС?
На церемонії жеребкування виступив президент США Дональд Трамп. Політик став лауреатом першої премії миру ФІФА, яку заснували місяць тому.
Вперше в історії у чемпіонаті світу, який проходитиме на стадіонах США, Мексики та Канади, братимуть участь 48 збірних. Наразі відомі 42 команди-учасниці Мундіалю.
Збірна України претендує на поїздку на ЧС-2026, але спочатку команді Сергія Реброва потрібно буде стати переможцем раунду плей-оф.
Перед жеребкування збірна України опинилася у четвертому кошику. "Синьо-жовті" у разі потрапляння на ЧС-2026 зіграють у групі F проти Нідерландів, Японії та Тунісу.
Потенційні суперники збірної України на ЧС-2026
- 1. Нідерланди
- 2. Японія
- 3. Туніс
- 4. Україна / Швеція – Польща / Албанія
Розклад матчів збірної України стане відомий 6 грудня.
Як збірній України потрапити на ЧС-2026?
- За одну з чотирьох путівок на ЧС-2026 боротиметься збірна України. 26 березня 2026 року підопічні Сергія Реброва зіграють півфінальний матч плей-оф проти Швеції.
- У разі позитивного результату "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня. До речі, у Польщі розкритикували наміри збірної України проводити матчі плей-оф в Іспанії.
- Переможець фінального матчу отримає путівку на чемпіонат світу-2026, який проходитиме з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.