Церемонія жеребкування ЧС-2026 проходила 5 грудня у Kennedy Center у Вашингтоні. Українську делегацію очолював президент УАФ Андрій Шевченко, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Оновлений плей-оф чемпіонату світу-2026: деталі нового формату Мундіалю

З ким зіграє збірна України в групі, якщо пройде на ЧС?

На церемонії жеребкування виступив президент США Дональд Трамп. Політик став лауреатом першої премії миру ФІФА, яку заснували місяць тому.

Вперше в історії у чемпіонаті світу, який проходитиме на стадіонах США, Мексики та Канади, братимуть участь 48 збірних. Наразі відомі 42 команди-учасниці Мундіалю.

Збірна України претендує на поїздку на ЧС-2026, але спочатку команді Сергія Реброва потрібно буде стати переможцем раунду плей-оф.

Перед жеребкування збірна України опинилася у четвертому кошику. "Синьо-жовті" у разі потрапляння на ЧС-2026 зіграють у групі F проти Нідерландів, Японії та Тунісу.

Потенційні суперники збірної України на ЧС-2026

1. Нідерланди

2. Японія

3. Туніс

4. Україна / Швеція – Польща / Албанія

Розклад матчів збірної України стане відомий 6 грудня.

Як збірній України потрапити на ЧС-2026?