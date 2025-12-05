Церемония жеребьевки ЧМ-2026 проходила 5 декабря в Kennedy Center в Вашингтоне. Украинскую делегацию возглавлял президент УАФ Андрей Шевченко, сообщает 24 Канал.

С кем сыграет сборная Украины в группе, если пройдет на ЧМ?

На церемонии жеребьевки выступил президент США Дональд Трамп. Политик стал лауреатом первой премии мира ФИФА, которую учредили месяц назад.

Впервые в истории в чемпионате мира, который будет проходить на стадионах США, Мексики и Канады, будут участвовать 48 сборных. Сейчас известны 42 команды-участницы Мундиаля.

Сборная Украины претендует на поездку на ЧМ-2026, но сначала команде Сергея Реброва нужно будет стать победителем раунда плей-офф.

Перед жеребьевкой сборная Украины оказалась в четвертой корзине. "Сине-желтые" в случае попадания на ЧМ-2026 сыграют в группе F против Нидерландов, Японии и Туниса.

Потенциальные соперники сборной Украины на ЧМ-2026

1. Нидерланды

2. Япония

3. Тунис

4. Украина / Швеция – Польша / Албания

Расписание матчей сборной Украины станет известно 6 декабря.

Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?