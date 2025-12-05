Сейчас уже известны 42 сборные-участницы Мундиаля. Еще шесть определятся путем плей-офф в марте следующего года, сообщает 24 Канал.

Кто выйдет в плей-офф?

Таким образом будут сформированы 12 групп по четыре команды. Благодаря этому увеличится и количество стадий плей-офф. В последнее время раунды "на вылет" начинались с 1/8 финала.

Теперь же лучшие команды групповой стадии будут попадать в 1/16 финала. Путевки туда получат по две лучшие сборные из каждого квартета, а также 8 из 12-ти команд, занявших третьи места.

Как будет проходить стадия плей-офф?

Сборные сразу будут знать, на кого они могут выйти из своей группы. К примеру, ФИФА заранее распределит Испанию и Аргентину по разным сеткам плей-офф как лидеров мирового рейтинга.

Если эти команды займут первые места в своих группах, то они гарантированно не встретятся до финала. Так же будут разведены Франция и Англия (№3 и №4 рейтинга).

Состав пар 1/16 финала ЧМ-2026:

  • 28 июня. Второе место группы А – второе место группы В
  • 29 июня. Победитель группы F – второе место группы С
  • 29 июня. Победитель группы Е – команда с третьего места
  • 29 июня. Победитель группы C – второе место группы F
  • 30 июня. Победитель группы І – команда с третьего места
  • 30 июня. Второе место группы E – второе место группы I
  • 30 июня. Победитель группы A – команда с третьего места
  • 1 июля. Победитель группы L – команда с третьего места
  • 1 июля. Победитель группы D – команда с третьего места
  • 1 июля. Победитель группы G – команда с третьего места
  • 2 июля. Второе место группы K – второе место группы L
  • 2 июля. Победитель группы H – второе место группы J
  • 2 июля. Победитель группы B – команда с третьего места
  • 3 июля. Победитель группы J – второе место группы H
  • 3 июля. Победитель группы K – команда с третьего места
  • 3 июля. Второе место группы D – второе место группы G

Команды будут играть по 2-3 матча в день, а полуфиналы и финал будут проходить в отдельные дни. В случае ничьей в основное время команды играют по 30 минут экстратайма.

Если же и после 120-ти минут победитель не определится, судьбу победителя пары определит серия пенальти. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Йорке на "МетЛайф Стэдиум".

Как Украине попасть на Мундиаль?

  • Подопечные Сергея Реброва заняли второе место в группе D европейского отбора на ЧМ-2026. Наша команда набрала 10 очков в квартете с Францией, Исландией и Азербайджаном.
  • Это дало нашей команде право выйти в раунд плей-офф. Там в полуфинале "сине-желтые" сыграют против Швеции. Игра пройдет 26 марта номинально на поле нашей команды.
  • В случае прохода шведов в финале плей-офф наша сборная сразится за путевку на Мундиаль против победителя пары Польша – Албания. Эта игра должна состояться 31 марта также номинально "дома".