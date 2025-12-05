Наразі вже відомі 42 збірні-учасниці Мундіалю. Ще шість визначаться шляхом плей-оф у березні наступного року, повідомляє 24 Канал.
До теми Що треба знати про новий формат жеребкування чемпіонату світу-2026
Хто вийде у плей-оф?
Таким чином будуть сформовані 12 груп по чотири команди. Завдяки цьому збільшиться і кількість стадій плей-оф. Останнім часом раунди "на виліт" розпочинались з 1/8 фіналу.
Тепер же найкращі команди групової стадії потраплятимуть в 1/16 фіналу. Путівки туди здобудуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також 8 з 12-ти команд, що посядуть треті місця.
Як проходитиме стадія плей-оф?
Збірні одразу будуть знати, на кого вони можуть вийти зі своєї групи. До прикладу, ФІФА заздалегідь розподілить Іспанію та Аргентину по різним сіткам плей-оф як лідерів світового рейтингу.
Якщо ці команди посядуть перші місця у своїх групах, то вони гарантовано не зустрінуться до фіналу. Так само будуть розведені Франція та Англія (№3 та №4 рейтингу).
Склад пар 1/16 фіналу ЧС-2026:
- 28 червня. Друге місце групи А – друге місце групи В
- 29 червня. Переможець групи F – друге місце групи С
- 29 червня. Переможець групи Е – команда з третього місця
- 29 червня. Переможець групи C – друге місце групи F
- 30 червня. Переможець групи І – команда з третього місця
- 30 червня. Друге місце групи E – друге місце групи I
- 30 червня. Переможець групи A – команда з третього місця
- 1 липня. Переможець групи L – команда з третього місця
- 1 липня. Переможець групи D – команда з третього місця
- 1 липня. Переможець групи G – команда з третього місця
- 2 липня. Друге місце групи K – друге місце групи L
- 2 липня. Переможець групи H – друге місце групи J
- 2 липня. Переможець групи B – команда з третього місця
- 3 липня. Переможець групи J – друге місце групи H
- 3 липня. Переможець групи K – команда з третього місця
- 3 липня. Друге місце групи D – друге місце групи G
Команди гратимуть по 2-3 матчі на день, а півфінали та фінал проходитимуть в окремі дні. В разі нічиєї в основний час команди відіграють по 30 хвилин екстратайми.
Якщо ж і після 120-ти хвилин переможець не визначиться, долю переможця пари визначить серія пенальті. Фінал ЧС-2026 відбудеться 19 липня в Нью-Йорку на "МетЛайф Стедіум".
Як Україні потрапити на Мундіаль?
- Підопічні Сергія Реброва посіли друге місце у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Наша команда набрала 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Це дало нашій команді право вийти у раунд плей-оф. Там у півфіналі "синьо-жовті" зіграють проти Швеції. Гра пройде 26 березня номінально на полі нашої команди.
- В разі проходу шведів у фіналі плей-оф наша збірна битиметься за путівку на Мундіаль проти переможця пари Польща – Албанія. Ця гра має відбутися 31 березня також номінально "вдома".