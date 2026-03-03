К сожалению, наша команда подойдет к этим встречам далеко не в оптимальном составе. Как сообщает A Bola, сборная Украины может остаться без лидера полузащиты.

Будет ли играть Судаков за сборную?

Неприятную травму получил игрок Бенфики Георгий Судаков. Украинец пропустил матч против АВШ еще 21 февраля, но затем попал в заявку лиссабонцев на матч Лиги чемпионов против Реала.

Правда, на поле Георгий так и не вышел. Как потом сообщил тренер Жозе Моуринью, присутствие Судакова в заявке было вызвано нехваткой игроков для скамейки запасных.

То есть полузащитник и так бы не должен был играть против Реала. А в понедельник, 2 марта, Судаков отсутствовал в заявке "орлов" на игру чемпионата против Жил Висенте.

Сообщается, что Георгий травмировал поясницу и пока срок восстановления игрока неизвестен. К слову, Бенфика одолела Жил Висенте со счетом 2:1, а украинский вратарь Анатолий Трубин совершил 4 сейва.

Как дела у Судакова в Бенфике?

Напомним, что Судаков стал игроком Бенфики летом 2025 года. За это время он провел 33 матчей, оформив 4 гола и два ассиста. Его команда уже вылетела из Лиги чемпионов, а в чемпионате занимает третье место. Отставание от Спортинга составляет три балла, а от лидера Порту – 7 очков.

Отметим, что мартовские матчи сборной Украины также пропустят Александр Зинченко и Артем Довбик. А в первой игре против шведов нашей команде не помогут Ефим Конопля и Руслан Малиновский из-за дисквалификации.

Как Украине попасть на ЧМ-2026?