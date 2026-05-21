В среду, 20 мая, Андрей Ярмоленко сумел улучшить бомбардирский показатель Андрея Шевченко. После матча игрок "бело-синих" пообщался с журналистами и подколол президента УАФ, передает TikTok-аккаунт "Динамовское сердце".
Что сказал Ярмоленко?
Динамо одолело Чернигов (3:1) в финале Кубка Украины. Последний гол в этом матче забил 36-летний, Ярмоленко.
Взятие ворот оказалось для него 22-м за все время участия в розыгрышах этого турнира. С таким показателем вингер Динамо обошел Шевченко и стал третьим лучшим бомбардиром в истории соревнований. У главы украинского футбола – 21 гол.
Впоследствии один из обладателей Кубка Украины сезона 2025/26 узнал об этом факте от журналистов и с юмором прокомментировал событие.
А я думаю, почему он расстроенный такой был (на награждении – 24 Канал). Андрей Николаевич, я шучу, потому что хочу в сборную,
– сказал Ярмоленко.
Вскоре Андрей может стать лучшим бомбардиром УПЛ всех времен. Сейчас он делит вторую строчку рейтинга голеадоров с бывшим главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.
Отставание от лидера всех времен Максима Шацких составляет лишь один мяч.
Почему Ярмоленко вспомнил выступления за сборную?
Опытный вингер попал в список игроков, которых новый главный тренер национальной команды Андреа Мальдера вызвал в национальную команду на товарищеские поединки против Польши и Дании, сообщил официальный сайт УАФ.
В интервью 24 Каналу известный тренер Олег Федорчук отметил, что Ярмоленко нужен сборной, чтобы помочь новому рулевому найти психологический подход к футболистам Динамо.
О каком конфликте интересов Ярмоленко и Шевченко говорят?
- Андрей Ярмоленко является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Украины. В его активе 46 голов. На первой строчке списка Андрей Шевченко, который отметился в сине-желтой футболке 48 раз.
- Бывший партнер Шевченко и Ярмоленко в сборной Украины и Динамо Александр Алиев заявлял, что нежелание президента УАФ потерять первую строчку могло стать причиной, почему 36-летнего игрока не вызвали в национальную команду марта 2025 года.
- Эти слухи уже опровергал сам Шевченко. Он назвал такие разговоры одной из "супершуток", которые ему приходилось слышать за карьеру футболиста и функционера.
- Добавим, что до приезда в сборную Ярмоленко сыграет еще один матч за Динамо. Его клуб проведет 24 мая против Кудривки, которая находится на 14 месте турнирной таблицы.