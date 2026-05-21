В среду, 20 мая, Андрей Ярмоленко сумел улучшить бомбардирский показатель Андрея Шевченко. После матча игрок "бело-синих" пообщался с журналистами и подколол президента УАФ, передает TikTok-аккаунт "Динамовское сердце".

Что сказал Ярмоленко?

Динамо одолело Чернигов (3:1) в финале Кубка Украины. Последний гол в этом матче забил 36-летний, Ярмоленко.

Взятие ворот оказалось для него 22-м за все время участия в розыгрышах этого турнира. С таким показателем вингер Динамо обошел Шевченко и стал третьим лучшим бомбардиром в истории соревнований. У главы украинского футбола – 21 гол.

Впоследствии один из обладателей Кубка Украины сезона 2025/26 узнал об этом факте от журналистов и с юмором прокомментировал событие.

А я думаю, почему он расстроенный такой был (на награждении – 24 Канал). Андрей Николаевич, я шучу, потому что хочу в сборную,

– сказал Ярмоленко.

Вскоре Андрей может стать лучшим бомбардиром УПЛ всех времен. Сейчас он делит вторую строчку рейтинга голеадоров с бывшим главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым.

Отставание от лидера всех времен Максима Шацких составляет лишь один мяч.

Почему Ярмоленко вспомнил выступления за сборную?

Опытный вингер попал в список игроков, которых новый главный тренер национальной команды Андреа Мальдера вызвал в национальную команду на товарищеские поединки против Польши и Дании, сообщил официальный сайт УАФ.

В интервью 24 Каналу известный тренер Олег Федорчук отметил, что Ярмоленко нужен сборной, чтобы помочь новому рулевому найти психологический подход к футболистам Динамо.

