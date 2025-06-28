Недавно Андрей Ярмоленко объявил, что сезон-2024/25 станет последним в его игровой карьере. 24 Канал рассказывает, какую зарплату имел лидер "бело-синих" в клубах, за которые выступал, а также приблизительный суммарный доход.

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Зарплата Ярмоленко в Динамо

Андрей Ярмоленко начал профессиональную футбольную карьеру в черниговской Десне. В одном из интервью футболист признался, что свою первую зарплат он получил в 16 лет. Тогда Десна заплатила юноше 300 гривен. Половину первого заработка он отдал родителям, а на другую купил сладостей.

В начале 2007 года Андрея пригласили в киевское Динамо. При подписании контракта президент "бело-синих" Игорь Суркис спросил, сколько получает он в Десне. Ярмоленко ответил, что тысячу гривен. Владелец столичного клуба предложил зарплату в тысячу долларов. Тогдашний президент Десны Иван Чаус, который присутствовал на переговорах, попросил для футболиста немного больше.

Свой дебютный матч за основу Динамо Ярмоленко сыграл 11 мая 2008 года против Ворсклы (2:1). В первом же поединке Андрей отметился голом.

Железным игроком основы "бело-синих" Ярмоленко стал в сезоне-2009/10. К сожалению, за этот период отсутствуют данные о его зарплате. Ориентировочно молодые футболисты киевлян в те времена получали 10-15 тысяч долларов, а опытные – 30-40 тысяч.

Ярмоленко в Динамо / фото 24 Канал

В 2014 году Андрей Ярмоленко был одним из лидеров Динамо. Его зарплата тогда, по данным СМИ, составляла 2 миллиона евро.

Руководство Динамо не хотело отпускать своего капитана в зарубежный клуб, предложив ему невероятный контракт – почти 5 миллионов евро в год. По другим данным, Ярмоленко получал даже 6 миллионов.

Сколько получал Ярмоленко в Англии, Германии и ОАЭ

В 2017 году начался зарубежный период карьеры Ярмоленко. В Боруссии, Вест Хэме и Аль-Айне уровень зарплаты игрока сборной Украины был на уровне с динамовской в лучшие годы.

Боруссия Дортмунд – 5 миллионов евро в год

Вест Хэм – до 6 миллионов в год с бонусами

Аль-Айн – примерно 4-5 миллионов в год

Ярмоленко в Вест Хэме / фото Getty Images

После зарубежного вояжа Ярмоленко вернулся в родное Динамо, где по информации ТаТоТаке, получает 50 тысяч евро в месяц, или 600 тысяч в год.

Таким образом, за 19 лет футбольной карьеры Андрей Ярмоленко заработал ориентировочно 50-55 миллионов евро. За эти средства вполне можно приобрести один из клубов Украинской Премьер-лиги, за исключением Динамо и Шахтера.

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