Отставание вингера всего на два точных удара породило слухи о том, что его специально не звали в сборную Украины после того, как президентом УАФ стал Шевченко. Сам глава ассоциации наконец ответил на эти разговоры, сообщает 24 Канал.

Правда ли, что Ярмоленко игнорировали в сборной из-за рекорда Шевченко?

Как отмечает "Суспільне Спорт", Андрей Шевченко поставил в теории заговора точку, назвав все спекуляции относительно его влияния на вызовы Андрея Ярмоленко в сборную Украины просто шуткой.

Я за карьеру футболиста, тренера и функционера слышал много шуток. Это одна из таких супершуток. Даже смешно, когда это говорят,

– сказал Шевченко во время пресс-конференции.

Президент УАФ отметил, что новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера имеет полный карт-бланш на выбор состава главной команды, сам принимает решение о вызове игроков и несет за это ответственность.

Новый коуч уже продемонстрировал, что не собирается отказываться от услуг 36-летнего капитана Динамо. Ярмоленко оказался в списке футболистов, которые получили вызвал на товарищеские матчи сборной Украины против Польши и Дании.

Сколько голов надо забить Ярмоленко для бомбардирского рекорда?

Как отмечает Википедия, Андрей Шевченко остановился на отметке 48 голов за национальную сборную Украины. Этот рекорд он установил в период с 1995 по 2012 год, за который сыграл в футболке с трезубцем 111 матчей.

Андрей Ярмоленко свои выступления за главную команду начал в 2009 году, а последний пока матч сыграл в марте 2025-го. Это была 125-я встреча с его участием. Голевой доработок вингера Динамо составляет 46 мячей. Таким образом лишь три результативных удара сделают Ярмоленко абсолютным рекордсменом сборной Украины.

Шевченко и Ярмоленко доминируют в бомбардирском списке. Третий по количеству мячей Евгений Коноплянка отстает от двух Андреев более чем вдвое. Среди нынешнего состава сборной только пятеро футболистов, кроме Ярмоленко, имеют показатель в 10 и более голов за сборную: Роман Яремчук (17), Виктор Цыганков (13), Александр Зинченко (12), Артем Довбик (11) и Руслан Малиновский (10).