Відставання вінгера усього на два точних удари породило чутки про те, що його спеціально не кликали до збірної України після того, як президентом УАФ став Шевченко. Сам очільник асоціації нарешті відповів на ці розмови, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Ярмоленко наздогнав Реброва – лідер Динамо наблизився до вічного досягнення в УПЛ

Чи правда, що Ярмоленка ігнорували у збірній через рекорд Шевченка?

Як зазначає "Суспільне Спорт", Андрій Шевченко поставив у теорії змови крапку, назвавши усі спекуляції щодо його впливу на виклики Андрія Ярмоленка до збірної України просто жартом.

Я за кар'єру футболіста, тренера та функціонера чув багато жартів. Це один із таких супержартів. Навіть смішно, коли це кажуть,

– сказав Шевченко під час пресконференції.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Президент УАФ наголосив, що новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера має повний карт-бланш на вибір складу головної команди, сам ухвалює рішення щодо виклику гравців і несе за це відповідальність.

Новий коуч вже продемонстрував, що не збирається відмовлятися від послуг 36-річного капітана Динамо. Ярмоленко опинився у списку футболістів, які отримали виклик на товариські матчі збірної України проти Польщі та Данії.

Скільки голів треба забити Ярмоленку для бомбардирського рекорду?

Як зазначає Вікіпедія, Андрій Шевченко зупинився на позначці 48 голів за національну збірну України. Цей рекорд він встановив у період з 1995 до 2012 року, за який зіграв у футболці з тризубом 111 матчів.

Андрій Ярмоленко свої виступи за головну команду розпочав у 2009 році, а останній поки матч зіграв у березні 2025-ого. Це була 125-та зустріч за його участі. Гольовий доробок вінгера Динамо складає 46 м'ячів. Таким чином лише три результативні удари зроблять Ярмоленка абсолютним рекордсменом збірної України.

Шевченко та Ярмоленко домінують у бомбардирському списку. Третій за кількістю м'ячів Євген Коноплянка відстає від двох Андріїв понад удвічі. Серед нинішнього складу збірної лише п'ятеро футболістів, окрім Ярмоленка, мають показник у 10 і більше голів за збірну: Роман Яремчук (17), Віктор Циганков (13), Олександр Зінченко (12), Артем Довбик (11) і Руслан Маліновський (10).