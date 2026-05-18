В команду после 5-летнего перерыва возвращается миланец Андреа Мальдера. Теперь бывший ассистент Андрея Шевченко будет работать главным тренером, сообщает сайт УАФ.
Кто возглавил сборную Украины?
Преемником Сергея Реброва в свой собственный день рождения стал 55-летний Андреа Мальдера. Контракт подписан до 2028 года с возможностью пролонгации. Итальянец стал первым иностранным главным тренером сборной Украины.
Что известно о Мальдере?
Итальянец Мальдера – не новое лицо для нашей команды. Андреа был ассистентом тренера в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Итальянец отвечал за тактику и аналитику.
После ухода Шевченко из сборной Мальдера пошел своей дорогой. Специалист присоединился к штабу экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, которого назначили в Брайтон.
С ним Андреа работал также в Марселе, но в Тоттенхэм Мальдера за Де Дзерби уже не пошел. Сборная Украины станет первой командой для Мальдеры в качестве именно главного тренера.
Напомним, что Сергей Ребров возглавлял сборную с июня 2023 года. Под его руководством команда провела 34 матча, одержав 16 побед согласно Transfermarkt.
Сборная Украины в 2026 году: что дальше?
- Свои первые матчи новый тренер должен провести уже в июне. Накануне ЧМ-2026, куда Украина не вышла, "сине-желтые" проведут товарищеский матч с Данией. Также подопечные Мальдеры встретятся с Польшей.
- В сентябре же наша команда вернется к официальным играм в рамках новой Лиги наций 2026 – 2027. Соперниками Украины по группе станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.
- Этот турнир станет частью отбора на чемпионат Европы-2028. Сама квалификация на Евро пройдет в 2027 году, а турнир будут принимать Великобритания и Ирландия.