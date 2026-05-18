В команду после 5-летнего перерыва возвращается миланец Андреа Мальдера. Теперь бывший ассистент Андрея Шевченко будет работать главным тренером, сообщает сайт УАФ.

Кто возглавил сборную Украины?

Преемником Сергея Реброва в свой собственный день рождения стал 55-летний Андреа Мальдера. Контракт подписан до 2028 года с возможностью пролонгации. Итальянец стал первым иностранным главным тренером сборной Украины.

Что известно о Мальдере?

Итальянец Мальдера – не новое лицо для нашей команды. Андреа был ассистентом тренера в штабе Андрея Шевченко с 2016 по 2021 годы. Итальянец отвечал за тактику и аналитику.

После ухода Шевченко из сборной Мальдера пошел своей дорогой. Специалист присоединился к штабу экс-тренера Шахтера Роберто Де Дзерби, которого назначили в Брайтон.

С ним Андреа работал также в Марселе, но в Тоттенхэм Мальдера за Де Дзерби уже не пошел. Сборная Украины станет первой командой для Мальдеры в качестве именно главного тренера.

Напомним, что Сергей Ребров возглавлял сборную с июня 2023 года. Под его руководством команда провела 34 матча, одержав 16 побед согласно Transfermarkt.

Сборная Украины в 2026 году: что дальше?