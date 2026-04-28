Несмотря на это, что команда остается без наставника и без участия в мировом первенстве, уже обсуждаются потенциальные соперники для товарищеских матчей. Как сообщает TVP Sport, сборная Украины проведет спарринг со сборной Польши

Что известно о товарищеском матче сборной Украины?

Матч состоится 31 мая во Вроцлаве, Польша, начало в 21:45.

Известно, что польская сборная сыграет еще один товарищеский матч – 3 июня против Нигерии в Варшаве. Кроме того, появились информация, что потенциальными соперниками могут стать Косово, Турция, Люксембург, Грузия и Израиль.

Журналист и комментатор Владимир Зверев ранее сообщал, что сборная Украины также планирует товарищеский матч с Данией.

Украина и Польша не квалифицировались на ЧМ-2026, обе команды проиграли Швеции в плей-офф.

Последняя встреча между этими сборными прошла в июне 2024 года в рамках товарищеского поединка: Польша победила со счетом 3:1. Среди голеадоров Польши был этнический украинец Тарас Романчук, а также Себастьян Валукевич, Петр Зелинский. За сборную Украины забил Артем Довбик.

Хотя новость исчезла с сайта TVP Sport, информация до сих пор доступна на портале Fakt.

Новость о товарищеской игре исчезла с сайта / Фото скриншот с сайта TVP Sport

Украинская ассоциация футбола пока не объявляла о товарищеских матчах и не подтверждала и не опровергала информацию о возможных играх с Польшей и Данией.

Однако представители Польской ассоциации футбола высказались по поводу вероятного проведения матча.

Я думаю, что мы сыграем с ними,

– сказали в Польской футбольной ассоциации.

Как проходили прошлые игры между Украиной и Польшей?

Польские и украинские сборные встречались на поле десять раз. Преимущество в этих матчах на стороне бело-красных: они одержали пять побед, дважды сыграли вничью и трижды проиграли. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 14:10 в пользу польской команды.

