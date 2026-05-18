Во время пресс-конференции Украинской ассоциации футбола также представили заявку сборной на товарищеские матчи против Польши и Дании. В список включены как новые игроки, так и наиболее ожидаемые спортсмены.

Кто вошел в заявку сборной Украины?

Главными новостями стали возвращение опытного лидера Андрея Ярмоленко, а также первые вызовы для защитника Александра Романчука и полузащитника Геннадия Синчука.

Полный состав национальной команды выглядит так:

Вратари: Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал, Испания), Дмитрий Ризнык (Шахтер), Руслан Нещерет (Динамо).

Защитники: Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Тарас Михавко (Динамо), Эдуард Сарапай (Полесье), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Александр Романчук (Университатя, Румыния).

Полузащитники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Егор Назарина (все – Шахтер), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко (оба – Динамо), Георгий Судаков (Бенфика, Португалия), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Александр Назаренко, Алексей Гуцуляк (оба – Полесье), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).

Форварды: Роман Яремчук (Лион, Франция), Матвей Пономаренко (Динамо), Артем Довбик (Рома, Италия).

Больше всего представителей имеют Шахтер (6 игроков) и Динамо (5 игроков).

Что известно об Андреа Мальдере?

Мальдера получил широкую известность в Украине как ключевой ассистент и аналитик тренерского штаба Андрея Шевченко. Он отвечал за тактико-технический анализ и разбор соперников, сделав значительный вклад в выход сборной в четвертьфинал Евро-2020. В 2019 году, после успешной квалификации сборной на Евро-2020, он выполнил свое обещание и сделал татуировку на плече с украинским трезубцем и флагом.

После работы в национальной команде Мальдера стал помощником бывшего тренера Шахтера Роберто Де Дзерби в Брайтоне (2022 – 2024) и Марселе (2024 – 2026).

К новому тренерскому штабу Мальдеры в сборной присоединятся итальянский ассистент Паскуале Каталано и украинские специалисты Владимир Езерский и Тарас Степаненко.

Почему Лунина и Ярмоленко не вызвали в сборную раньше?

Ситуация с Андреем Луниным

В инфопространстве ходили слухи, якобы вратарь имел конфликт с Ребровым и отказывался приезжать в лагерь сборной как резервист. Однако сам Лунин и Украинская ассоциация футбола (УАФ) полностью опровергли эту информацию, назвав ее выдумкой.

На самом деле тренерский штаб принял чисто техническое решение. На момент формирования мартовской заявки голкипер почти не имел игрового времени в Реале, где проигрывал конкуренцию Тибо Куртуа.

Ситуация с Андреем Ярмоленко

Невызов 36-летнего капитана Динамо Сергей Ребров объяснил исключительно спортивными причинами. На правом фланге атаки сборной сейчас играют более молодые и высококонкурентные исполнители. Кроме того, конце прошлого года и в начале нового сезона вингер пропускал сборы из-за длительного восстановления после травм.

В то же время версию о том, что Ярмоленко искусственно оставляют вне сборной, чтобы он не побил бомбардирский рекорд Андрея Шевченко (48 голов против 46 у Ярмоленко), эксперты считают безосновательной.