На стадії стикових матчів збірна України зіграє зі Швецією за шанс потрапити у фінальну частину чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці. Обидві команди підходять до гри з певними проблемами, повідомляє 24 Канал.

В якому стані підходить до матчу збірна України?

Підопічні Сергія Реброва фінішували другими у своїй групі кваліфікації та змушені вирішувати долю виходу на мундіаль у плей-оф.

Експерти звертають увагу на проблеми з ігровою практикою ключових нападників: Роман Яремчук мало грає, а травма Артема Довбика може позначитися на атакувальних діях.

Не допоможе команді Реброва Олександр Зінченко, який вибув до кінця сезону через травму.

Окрім того, критики акцентують увагу на кондиціях гравців, які виступають внутрішньому чемпіонаті, що може негативно вплинути на фізичну готовність команди у поєдинку проти шведів.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч Україна – Швеція у відборі на ЧС-2026. Україна – 2.62, нічия – 3.40, Швеція – 2.60. Прохід кожної з команд в наступну стадію оцінюється однаково – 1.83. Тотал "більше 2,5" оцінюється в 2.08.

*Коефіцієнти подані станом на 10:50 28.02.2026

Проблеми та шанси Швеції

Шведи не провели стабільної кампанії у кваліфікації на ЧС: команда посіла останнє місце в групі B, набравши всього два очки, і потрапила у плей-оф завдяки успіху в Лізі націй.

Перед стиковим матчем Швеція зазнала низки кадрових втрат: травму отримав півзахисник Лукас Бергвалль, під питанням участь у поєдинку ще кількох ключових футболістів.

Втім, у шведів ще є шанси отримати підсилення перед грою, про що говорить і тренерський штаб.