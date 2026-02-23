Колишній наставник київського Динамо поділився відвертою оцінкою гри українських клубів та футболістів. У коментарі 24 Каналу екстренер розповів про враження від нещодавніх матчів УПЛ, а також спрогнозував, чи здатна збірна пройти шведів у плей-оф відбору на чемпіонат світу.

Що сказав Сабо про Динамо?

Йожеф Сабо критично оцінив якість гри в чемпіонаті України, назвавши матчі слабкими за рівнем. Окремо згадав за поєдинок Динамо та Руха, який завершився мінімальною перемогою киян.

Хлопці дуже слабкі – тотальний брак у діях і більше нічого. Те, що забили один м'яч – молодці, виграли. У Руха теж немає команди – грає одна молодь. Це була гра до одного голу, але це не той футбол, який мені подобається,

– додав колишній тренер Динамо.



Динамо не без проблем перемогло Рух у першому матчі в новому році /Фото ФК Динамо

Хто стане чемпіоном УПЛ?

Фахівець висловився щодо боротьби за медалі. На його думку, Шахтар має найкращий склад і стане чемпіоном, тоді як Динамо буде дуже важко через втрату очок.

Я ще раніше казав, що чемпіоном буде Шахтар. Хороша команда, хороший підбір гравців. А київське Динамо займе 3 або 4 місце,

– заявив Йожеф Сабо.

Також екстренер згадав про ЛНЗ, який, на його думку, навряд чи зможе нав'язати боротьбу гірникам.

Зінченко, Довбик та шанси збірної України проти шведів

Дісталося і лідерам національної команди. Зокрема, Сабо скептично оцінив роль Олександра Зінченко у збірній. Нагадаємо, гравець нещодавно перейшов до Аякса і одразу вибув через травму на тривалий період.

Зінченко не той футболіст, без якого неможливо уявити збірну. Він не вміє грати у відборі. В Арсеналі себе показав на простих м'ячах – коротко віддати пас, більше нічого в нього немає. Я не думаю, що він міг би допомогти збірній України,

– зазначив колишній наставник.



Олександр Зінченко отримав травму у першому матчі за Аякс /Фото Getty Images

Не оминув він і Артема Довбика, який після переходу до Роми не демонструє стабільності. Крім того, нападник не допоможе збірній у важливому матчі плей-оф проти шведів через пошкодження.

У клубі він не грає. Не може знайти себе після переходу до Роми,

– додав Сабо.

На думку 85-річного екснаставника головної команди країни, збірній України буде вкрай складно пробитися на чемпіонат світу. При цьому він визнав, що збірна Швеції традиційно має хорошу команду, навіть попри травми кількох гравців.

У нас немає футболістів, які стабільно демонструють хорошу гру. Я не знаю, в якому стані перебуває збірна Швеції. Читав, що у них троє чи четверо гравців відновлюються після травм. Але загалом у шведів хороша команда. Тому нам буде дуже складно пройти на чемпіонат світу,

– зазначив Йожеф Сабо.



Ілля Забарний – один із лідерів збірної України, який поки не може стати своїм у ПСЖ /Фото Getty Images

Про Забарного і ПСЖ

Окремо Сабо висловився про ситуацію Іллі Забарного у Парі Сен-Жермен.

ПСЖ – це команда №1 в Європі. Для чого вони його купили – я не розумію. Там є бразильський захисник, капітан команди, який постійно грає. І беруть на це місце Забарного. Шкода хлопця, але він намагається себе проявити,

– заявив колишній наставник Динамо.

Фахівець наголосив, що психологічно важко бути в топ-клубі без стабільної ігрової практики.

Йому, можливо, треба йти кудись в іншу команду. Бо заробляти велику зарплатню – це одне, але в футболі є закон: треба грати, показувати себе. Але він молодець. Коли тренер дає шанс – він демонструє майстерність,

– підсумував Сабо.

