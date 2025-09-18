Жозе Моуринью может возглавить Бенфику после того, как его уволили из Фенербахче. Известный комментатор Александр Михайлюк поделился своим мнением относительно изменений в португальском клубе в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

Почему Бенфика уволила тренера?

Лиссабонский клуб после уверенного старта выдал два провальных матча в сентябре. Сначала Бенфика упустила победу над Снта-Кларой в чемпионате (1:1), а затем сенсационно проиграла Карабаху в Лиге чемпионов (2:3).

Из-за этого руководство уволило Лаже и готовится к назначению именно Моуринью. Александр Михайлюк оценил такое решение от президента "орлов" Руи Кошты.

Назначение Жозе Моуринью не удивляет. У Бруну Лаже было два плохих результата. Перед этим шло все вроде хорошо, но упущенная победа над Санта-Кларой и кошмарный второй тайм против Карабаха показал игровые проблемы Бенфики. Есть разрывы между линиями, плохая организация в обороне. Это то, что Моуринью, безусловно, улучшит. Меньше там, возможно, будет какой-то романтики, но точно будет больше прагматизма. Где-то Бенфика станет более защитной командой,

– считает Александр.



Жозе Моуринью готов к новым вызовам / фото Getty Images

Важным фактором смены тренера является и возможная смена президента в клубе. Сейчас Бенфикой руководит легендарный экс-игрок сборной Португалии Руи Кошта, который в свое время играл в Милане вместе с Андреем Шевченко.

"Руи Кошта планирует снова стать президентом. Его оппонент Жоау Лопеш обещает Рубена Аморима. И назначение Моуринью – это очень хороший ход со стороны Руи Кошта. Аморим немного подпортил репутацию в Манчестер Юнайтед. Назначение такого "динозавра" как Моуринью, который в Португалии не работал уже более 20 лет, даст в итоге свой результат. Плюс Жозе говорит, что он голоден к работе в большом клубе. Поэтому для Руи Кошты это очень хорошая сделка. Если Моуринью хорошо начнет, то Руи Кошта точно останется президентом", – сказал эксперт.

Какие перспективы у Трубина?

Украинские фанаты особенно внимательно следят за Бенфикой. В лиссабонском клубе нынче выступают двое украинцев – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Первый перебрался в команду еще в 2023 году и сразу стал основным кипером.



Анатолий Трубин в Бенфике / фото Getty Images

В этом сезоне Анатолий провел уже восемь матчей за "орлов" и в шести из них не пропустил ни одного гола. Эксперт считает, что назначение Моуринью не повлияет на место Трубина в основе.

У Трубина будет такая здоровая конкуренция с Соарешем. В конце концов Моуринью сам себе не враг. Какой голкипер лучше себя будет показывать на тренировках и в официальных поединках, тот и будет стоять. Соареш на год моложе Трубина. Голкипер хороший, но Трубин, мне кажется, все же классом выше. У Моуринью за его биографию почти не было случаев, когда он сажал сильного голкипера и ставил слабого. Байя, Чех, Касильяс в первые годы Жозе в Реале, Де Хеа в МЮ, Льорис в Тоттенхэме... Поэтому мне кажется, Трубин будет основным,

– заявил Михайлюк.

Будет ли играть Судаков в основе?

Так же высокие шансы играть в основе и у Судакова. Этим летом украинский полузащитник перешел из Шахтера в Бенфику на правах аренды за 6,5 миллионов евро.

Однако общая сумма трансфера составит 27 миллионов, ведь в контракте прописан обязательный выкуп следующим летом. Георгий уже отыграл два матча за клуб и отметился двумя ассистами в матче против Карабаха в Лиге чемпионов.

"Когда футболиста так долго ведут и дают ему 10 номер в Бенфике, то, очевидно, покупают под стартовый состав. Два последних поединка, в которых выходил Судаков, показали, насколько он классный футболист. Он обострял, отдавал передачи, брал игру на себя. Жозе Моуринью просто не может не ставить в основу Судакова. Другое дело, что там конкуренция и много людей на позиции в полузащите. Но на важные матчи, я убежден, он будет играть. Мне кажется, Георгий набирает очень хорошую форму после переезда из Шахтера, будто какие-то кандалы с себя сбросил. У него какой-то кураж появился после переезда в Бенфику. Так что по Судакову я не переживаю особо", – резюмировал комментатор.



Георгий Судаков ударно стартовал в Бенфике / фото Getty Images

Карьера Жозе Моуринью

Напомним, что Моуринью был уволен из Фенербахче в конце августа. Причиной стал невыход стамбульцев в основной этап Лиги чемпионов. Что символично, турецкий клуб в квалификации вылетел именно от Бенфики.

Ранее Жозе уже недолго возглавлял Бенфику в 2000 году. После этого Моуринью поработал в Лейрии, Порту, Челси, Интере, Реале, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэме, Роме и Фенербахче. Португальцу удалось выиграть 26 трофеев, среди них:

триумфы в Лиге чемпионов с Порту и Интером

победы в Кубке УЕФА/Лиге Европы с Порту и Манчестер Юнайтед

выигрыш Лиги конференций с Ромой

три чемпионства АПЛ с Челси

После пяти туров чемпионата Португалии "орлы" занимает пятое место, набрав 10 очков в четырех играх. У команды есть еще одна игра в запасе. В Лиге чемпионов следующим соперником Бенфики станет Челси.