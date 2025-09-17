Впервые в основном составе хозяев вышел Георгий Судаков. Он прекрасно начал игру и имел все шансы стать главным героем встречи, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч Бенфика – Карабах?

Полузащитник сборной Украины уже на 16-й минуте имел в своем активе две голевые передачи. Сначала он выполнил подачу с углового, которую ударом головой замкнул Энцо Барренечеа, а затем тонким пасом вывел один на один с вратарем соперника Эвангелоса Павлидиса, который успешно реализовал момент.

Эти результативные действия стали первыми для Георгия Судакова в составе лиссабонского клуба. Казалось, что судьба поединка после них уже решена, однако Карабаху удалось оформить сумасшедший камбэк.

На 30-й минуте гол забил Леандру Андраде, а в начале второго тайма восстановил паритет Камило Дуран. После этого "орлы" захватили инициативу и пытались вырвать все же победу, но упустили даже ничью.

В конце встречи Алексей Кащук, который вышел на замену, решил судьбу противостояния. Он нашел пространство в штрафной площадке Бенфики и пробил точно в угол ворот Анатолия Трубина, принеся Карабаху волевую победу.

Бенфика – Карабах 2:3

Голы: Барренечеа, 6, Павлидис, 16 - Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Важно. Этот результат стал историческим. Гол украинца Алексея Кащука принес азербайджанскому футболу первую победу за все время в основной стадии Лиги чемпионов.

Отметим, что неожиданное поражение Бенфики не осталось без последствий. На официальном сайте "орлов" было объявлено, что клуб уволил главного тренера Бруну Лаже.

Президент португальского гранда Руй Кошта поблагодарил специалиста за сотрудничество и обратился к болельщикам:

"Хочу сообщить всем болельщикам Бенфики, что мы только что достигли договоренности с Бруну Лаже, который сегодня покидает пост тренера. Я хотел бы поблагодарить Бруну за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для Бенфики и за всю его преданность нашему клубу в этом году.

Но, к сожалению, пришло время, и мы понимаем, что нужно менять команду. Что касается следующего тренера: мы, конечно, рассчитываем, что в субботу в "Вила-даш-Авеш" у нас уже будет новый тренер на скамейке запасных".

