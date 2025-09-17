Вперше в основному складі господарів вийшов Георгій Судаков. Він чудово розпочав гру та мав усі шанси стати головним героєм зустрічі, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Хто виграє Лігу чемпіонів і які шанси в українців: прогноз на новий сезон

Як минув матч Бенфіка – Карабах?

Півзахисник збірної України вже на 16-й хвилині мав у своєму активі дві гольові передачі. Спочатку він виконав подачу з кутового, яку ударом головою замкнув Енцо Барренечеа, а згодом тонким пасом вивів віч-на-віч із воротарем суперника Евангелоса Павлідіса, який успішно реалізував момент.

Ці результативні дії стали першими для Георгія Судакова у складі лісабонського клубу. Здавалося, що доля поєдинку після них уже вирішена, проте Карабаху вдалося оформити шалений камбек.

На 30-й хвилині гол забив Леандру Андраде, а на початку другого тайму відновив паритет Каміло Дуран. Після цього "орли" захопили ініціативу та намагалися вирвати все ж таки перемогу, але втратили навіть нічию.

Наприкінці зустрічі Олексій Кащук, який вийшов на заміну, вирішив долю протистояння. Він знайшов простір у штрафному майданчику Бенфіки та пробив точно у кут воріт Анатолія Трубіна, принісши Карабаху вольову перемогу.

Бенфіка – Карабах 2:3

Голи: Барренечеа, 6, Павлідіс, 16 — Андраде, 30, Дуран, 48, Кащук, 86

Дивіться відеоогляд матчу Бенфіка – Карабах

Важливо. Цей результат став історичним. Гол українця Олексія Кащука приніс азербайджанському футболу першу перемогу за весь час в основній стадії Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що несподівана поразка Бенфіки не залишилася без наслідків. На офіційному сайті "орлів" було оголошено, що клуб звільнив головного тренера Бруну Лаже.

Президент португальського гранда Руй Кошта подякував спеціалісту за співпрацю та звернувся до вболівальників:

"Хочу повідомити всім уболівальникам Бенфіки, що ми щойно досягли домовленості з Бруну Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера. Я хотів би подякувати Бруну за все, що він намагався зробити, за все, що він зробив для Бенфіки та за всю його відданість нашому клубу цього року.

Але, на жаль, настав час, і ми розуміємо, що потрібно змінювати команду. Що стосується наступного тренера: ми, звичайно, розраховуємо, що в суботу у "Віла-даш-Авеш" у нас вже буде новий тренер на лаві запасних".

Як виступала Бенфіка під керівництвом Бруну Лаже?