Редакція спорту 24 Каналу вирішила зробити прогноз щодо переможця турніру в сезоні-2025/2026. Думки розділилися, проте головні фаворити майже в усіх збігаються.

Хто здобуде перемогу в ЛЧ-2025/2026?

На думку керівника відділу спорту Михайла Геми, найбільше шансів на перемогу має іспанська Барселона. Він вважає, що каталонці в минулому сезоні здобули потрібний досвід і вже цієї кампанії готові взяти трофей, який не вигравали десять років.

Торік команді Хансі Фліка трішки не вистачило, щоб дійти до фіналу. Цього сезону каталонці мають бути сильніші та використати попередній досвід. За перемогу в турнірі з каталонцями, мабуть, буде боротися Ліверпуль, який підсилився влітку. Однак питання у тому, чи встигне Арне Слот інтегрувати новачків та перебудувати команду. Здивувати в цій ЛЧ можуть Челсі, який виграв Клубний чемпіонат світу, а також Баварія після зміни всієї лінії атаки,

– заявив Михайло.



Барселона серед головних фаворитів ЛЧ / Фото Getty Images

Натомість Сергій Шаховець фаворитом вважає саме підопічних Арне Слота. Він виділив п'ятірку головних претендентів, де на друге місце поставив Барселону:

"Фаворитами цьогорічного розіграшу ЛЧ вважаю наступні команди: Ліверпуль, Арсенал, Барселона, Реал і ПСЖ. У минулому сезоні Ліверпуль виграв основний етап, але вибув з боротьби в першому ж раунді плейоф. Тренерський штаб "червоних" зробив висновки з тогорічного вильоту та якісно підсилив склад. Тому вважаю фаворитом №1 Ліверпуль, а головним конкурентом – Барселону".



Журналісти пророкують успіх Ліверпулю в ЛЧ / Фото англійського клубу

Софія Кулай заявила, що прогнозує повторний тріумф ПСЖ. Вона вважає, що чудові шанси підняти трофей над головою має Ілля Забарний, хоча вболіватиме за Реал, де виступає інший футболіст збірної України Андрій Лунін.

Прогнозую, що ПСЖ знову візьме Лігу чемпіонів. Але особисто буду вболівати за Реал. Також гарні шанси точно матимуть Ліверпуль та Барселона. З впевненістю можу сказати, що цей розіграш ЛЧ точно буде драматичнішим, аніж попередній,

– сказала Софія.

Цю думку підтримує й Анатолій Дерека. Він вважає, що парижани влітку стали тільки сильнішими, тож мають усі шанси вдруге поспіль здобути найпрестижніший трофей європейського клубного футболу:

"Багато чого залежатиме від сітки плейоф, адже з новим форматом вона стала багато в чому рандомною. Для мене головним фаворитом залишається ПСЖ. Луїс Енріке – справжній геній тренерського цеху. Йому під силу вдруге привести команду до трофея. Безумовно, буде претендентом і Ліверпуль, враховуючи шалені витрати на трансфери. Але старт сезону поки непереконливий, всі перемоги здобуті в кінці матчів. Ще один конкурент – Барселона,

До команд, які можуть найбільше здивувати, то я не здивуюсь перемозі Баварії та Челсі. Перші після підписання Луїса Діаса зробили свою атаку ще потужнішою. А лондонці – прекрасний кубковий боєць. На Клубному ЧС Мареска це вже довів. Серед більш дрібних команд очікую прориву від Вільярреала, Тоттенхема та Марселя. Всі вони солідно підсилились влітку, а французи до того ж ще мають і крутого тренера Роберто Де Дзербі. Кожна з цих команд може дійти до пізніх стадій турніру за умови вдалого жереба".



Прогнози на ЛЧ, які точно сподобаються Забарному / Фото Getty Images

А ось Єгор Торяник вірить у перемогу мадридського Реала, за який вболіває з дитинства. Він не відніс "вершкових" до трійки фаворитів, проте через певну магію іспанського гранда в цьому турнірі прогнозує саме йому тріумф, який може стати для "королівського" клубу вже 16-м в історії.

Головний фаворит – Ліверпуль, який провів феноменальну трансферну кампанію. Банда в Арне Слота дуже хороша зібралася. Конкурентами є ПСЖ та Барселона, але виграє мадридський Реал. Підопічні Луїса Енріке можуть на успіху минулого сезону протриматися, а каталонці будуть намагатися повернути трофей на Камп Ноу й команда в них теж дуже якісна. Проте Реал виграє, тому що так завжди було, що на нього не ставлять, а в результаті Кубок їде в Мадрид,

– сказав Єгор.



Реал ніколи не можна списувати з рахунків / Фото Getty Images

А я ж, Денис Іваненко, прогнозую, що протягом сезону набере обертів Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли мають доволі збалансований склад, який має зігратися після літнього трансферного вікна та вийти на свій пік ближче до весни. Якщо Родрі зможе повністю відновитися від низки травм і повернути свою найкращу форму, то команда виглядатиме дуже потужно.

В неї є якісні атака та півзахист, а також Рубен Діаш, Йошко Гвардіол і мотивований Джанлуїджі Доннарумма, які можуть забезпечити порядок в обороні. До того ж Пеп Гвардіола після провального минулого сезону має вичавити максимум із команди, яка не звикла довго залишатися без трофеїв.

Головними конкурентами "містян" безперечно мають стати Ліверпуль, Реал і Барселона. Кожна з цих команд наразі виглядає цікавіше за манчестерський клуб, але є відчуття, що протягом сезону ситуація зміниться.



Гвардіола здатен привести Манчестер Сіті до тріумфу в ЛЧ / Фото Getty Images

А ось андердогом, який може стати темною конякою, вважаю туринський Ювентус. Італійський гранд вміє здобувати нудні перемоги, а в кубковому турнірі це може мати вирішальне значення. До того ж у поєдинку з Інтером "стара синьйора" продемонструвала, що має потенціал і в нападі, забивши "нерадзуррі" одразу чотири голи, тож вихід бодай у півфінал є цілком реальним.

До слова. Чинним переможцем Ліги чемпіонів є французький ПСЖ. У фіналі підопічні Луїса Енріке не залишили жодного шансу Інтеру, здобувши перемогу з рахунком 5:0.

Нагадаємо, що напередодні суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця турніру. Він головному фавориту віддав ймовірність 20,4% на тріумф.