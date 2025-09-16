Напередодні старту нової кампанії штучний інтелект проаналізував шанси всіх учасників на перемогу в Лізі чемпіонів. Суперкомп'ютер Opta змоделював змагання 10 000 разів та назвав свого чемпіона, інформує 24 Канал.

Кому штучний інтелект прогнозує перемогу в ЛЧ?

Фаворитом на титул він вважає англійський Ліверпуль. Шанси "червоних" на перемогу оцінюються у 20,4%.

Головним конкурентом підопічних Слота дещо несподівано є лондонський Арсенал – 16%. А трійку фаворитів замикає чинний володар трофея ПСЖ – 12,1%.

Шанси Манчестер Сіті та Барселони оцінюються у 8,4%. До списку їх основних переслідувачів, які мають більш-менш реальні шанси здобути титул, увійшли також Челсі (7%), Реал (5,8%) і Баварія (4,3%).



Топ-20 фаворитів на перемогу в ЛЧ-2025/2026 / Скриншот із сайту Opta

Також окремо було оцінено шанси клубів на фініш у топ-8 основного етапу, який гарантує прямий вихід до 1/8 фіналу. Суперкомп'ютер найбільш ймовірним бачить таку вісімку найкращих команд після восьми турів: Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Сіті, Челсі, ПСЖ, Барселона, Реал, Інтер.



Шанси команд фінішувати в топ-8 ЛЧ на етапі ліги / Зображення Opta

До слова. Наразі трофей Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА здобували 24 різні клуби. Рекордсменом є мадридський Реал, який 15 разів тріумфував у турнірі.

Зазначимо, що перед стартом ЛЧ-2025/2026 своїм розлогим прогнозом щодо переможця турніру поділився легендарний Міхаель Баллак. В інтерв'ю Sport Bild він виділив трьох фаворитів:

"Баварія може перемогти будь-якого суперника. Але потрібно поговорити про імпульс: минулого сезону вони вибули у чвертьфіналі від міланського Інтера. Ось чому Баварія для мене не є одним з абсолютних фаворитів, а радше претендентом. Я також не вважаю Манчестер Сіті головним фаворитом, враховуючи їхні минулі виступи та потрясіння, що сталися. Реал – також ні. Ситуація там чимось схожа на ситуацію "містян".

Хто мої фаворити? Звичайно, Барселона. Команда сильна, має видатного гравця Ламіна Ямаля, який створює різницю. Також Гансі Флік – тренер, який ідеально підходить команді. Звичайно, до головних фаворитів слід зарахувати чинного чемпіона ПСЖ. Команда стала однією з найкращих під керівництвом Луїса Енріке. Ще Челсі має шанс створити сюрприз".

