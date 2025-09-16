Накануне старта новой кампании искусственный интеллект проанализировал шансы всех участников на победу в Лиге чемпионов. Суперкомпьютер Opta смоделировал соревнования 10 000 раз и назвал своего чемпиона, информирует 24 Канал.

Кому искусственный интеллект прогнозирует победу в ЛЧ?

Фаворитом на титул он считает английский Ливерпуль. Шансы "красных" на победу оцениваются в 20,4%.

Главным конкурентом подопечных Слота несколько неожиданно является лондонский Арсенал – 16%. А тройку фаворитов замыкает действующий обладатель трофея ПСЖ – 12,1%.

Шансы Манчестер Сити и Барселоны оцениваются в 8,4%. В список их основных преследователей, которые имеют более-менее реальные шансы добыть титул, вошли также Челси (7%), Реал (5,8%) и Бавария (4,3%).



Топ-20 фаворитов на победу в ЛЧ-2025/2026 / Скриншот с сайта Opta

Также отдельно были оценены шансы клубов на финиш в топ-8 основного этапа, который гарантирует прямой выход в 1/8 финала. Суперкомпьютер наиболее вероятным видит такую восьмерку лучших команд после восьми туров: Ливерпуль, Арсенал, Манчестер Сити, Челси, ПСЖ, Барселона, Реал, Интер.



Шансы команд финишировать в топ-8 ЛЧ на этапе лиги / Изображение Opta

К слову. Трофей Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА завоевывали 24 разных клуба. Рекордсменом является мадридский Реал, который 15 раз побеждал в турнире.

Отметим, что перед стартом ЛЧ-2025/2026 своим детальным прогнозом относительно победителя турнира поделился легендарный Михаэль Баллак. В интервью Sport Bild он выделил трех фаворитов:

"Бавария может победить любого соперника. Но нужно поговорить об импульсе: в прошлом сезоне они выбыли в четвертьфинале от миланского Интера. Вот почему Бавария для меня не является одним из абсолютных фаворитов, а скорее претендентом. Я также не считаю Манчестер Сити главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и потрясения, произошедшие. Реал – также нет. Ситуация там чем-то похожа на ситуацию "горожан".

Кто мои фавориты? Конечно, Барселона. Команда сильная, имеет выдающегося игрока Ламина Ямаля, который создает разницу. Также Ханси Флик – тренер, который идеально подходит команде. Конечно, к главным фаворитам следует причислить действующего чемпиона ПСЖ. Команда стала одной из лучших под руководством Луиса Энрике. Еще Челси имеет шанс сотворить сюрприз".

