Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев уже привычно в основном составе вышел 18-летний украинский форвард Богдан Попов, информирует 24 Канал.

Как Попов забил гол в ворота Специи?

Начало встречи для его команды было неудачным. Гости открыли счет на 18-й минуте поединка, отличившись ударом с пенальти.

А на старте второго тайма Эмполи смог отыграться. Хозяева восстановили паритет благодаря голу именно юного украинца.

Богдан Попов на 49-й минуте откликнулся на навес Сальваторе Элии с левого фланга. Он отправил мяч в сетку ворот соперников по невероятной траектории ударом левой ногой – вратарь пытался спасти гостей, но оказался бессильным.

Этот гол оказался последним в поединке. Украинец не доиграл его до конца и был заменен на 72-й минуте.

Смотрите гол Попова в видеообзоре матча Эмполи – Специя

Важно. После трех туров Богдан Попов единолично возглавил гонку бомбардиров во втором по силе дивизионе Италии. Он забивал в каждом матче чемпионата и сейчас имеет в своем активе четыре гола.

Отметим, что в следующем поединке Эмполи на выезде будет встречаться с Пескарой. Игра состоится 21 сентября и начнется в 18:15 по киевскому времени.

Напомним, что накануне дебютный гол в Испании забил Владислав Ванат. Он отметился взятием ворот в своем первом же матче за Жирону.

Что известно о Богдане Попове?