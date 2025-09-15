Гра завершилася внічию з рахунком 1:1. У складі господарів уже звично в основному складі вийшов 18-річний український форвард Богдан Попов, інформує 24 Канал.

Як Попов забив гол у ворота Спеції?

Початок зустрічі для його команди був невдалим. Гості відкрили рахунок на 18-й хвилині поєдинку, відзначившись ударом з пенальті.

А на старті другого тайму Емполі зміг відігратися. Господарі відновили паритет завдяки голу саме юного українця.

Богдан Попов на 49-й хвилині відгукнувся на навіс Сальваторе Елії з лівого флангу. Він відправив м'яч у сітку воріт суперників за шаленою траєкторією ударом лівою ногою – воротар намагався врятувати гостей, але виявився безсилим.

Цей гол виявився останнім у поєдинку. Українець не дограв його до кінця й був замінений на 72-й хвилині.

Дивіться гол Попова у відеоогляді матчу Емполі – Спеція

Важливо. Після трьох турів Богдан Попов одноосібно очолив гонку бомбардирів у другому за силою дивізіоні Італії. Він забивав у кожному матчі чемпіонату й наразі має у своєму активі чотири голи.

Зазначимо, що в наступному поєдинку Емполі на виїзді зустрічатиметься з Пескарою. Гра відбудеться 21 вересня та розпочнеться о 18:15 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні дебютний гол в Іспанії забив Владислав Ванат. Він відзначився взяттям воріт у своєму першому ж матчі за Жирону.

Що відомо про Богдана Попова?