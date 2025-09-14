Гості здобули перемогу з рахунком 4:2. Цей поєдинок став особливим для українського футболіста Артема Смолякова, повідомляє 24 Канал.

Як Смоляков віддав асист на Сона?

22-річний лівий захисник вийшов у стартовому складі своєї команди. Вже на першій хвилині зустрічі він відзначився результативною передачею.

Українець викотив м'яч на порожні ворота для зіркового Сон Хин Міна. Кореєць не змарнував цю нагоду й без жодних проблем вивів Лос-Анджелес уперед уже на 53-й секунді гри.

Зазначимо, що цей асист став дебютним у кар'єрі Смолякова в матчах МЛС. Раніше він відзначався результативною передачею тільки в Кубку ліг у грі проти мексиканського Тігреса.

Асист Смолякова на Сон Хин Міна: дивіться відео

Довідка. Після цієї перемоги Лос-Анджелес піднявся на п'яте місце в турнірній таблиці Західної конференції МЛС, зробивши важливий крок для виходу у плейоф.

Нагадаємо, що в серпні дебютним голом у МЛС відзначився Геннадій Синчук. Він допоміг тоді Монреалю переграти Остін з рахунком 3:2.

Що відомо про кар'єру Смолякова?