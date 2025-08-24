У основному складі Монреаля на матч проти Остіна вийшов 19-річний Геннадій Синчук. Команда українського футболіста здобула важку перемогу з рахунком 3:2, повідомляє 24 канал.

Як Синчук гол забив?

Геннадій Синчук відзначився дебютним голом у складі Монреаля у матчі проти Остіна в МЛС. Український футболіст на 9-й хвилині протистояння влучно пробив з-за меж карної зони, відкривши рахунок у грі.

Відеоогляд матчу Монреаль – Остін:

До слова. Геннадій Синчук перейшов з Металіста у Монреаль взимку 2025 року. Канадський клуб заплатив харків'янам за українського футболіста – 3,4 мільйона євро.

Відзначимо, що Геннадій Синчук провів на полі 69 хвилин та був замінений. Тоді як український захисник Олександр Сваток провів повний матч за Остін.

