У складі гостей грали два українські футболісти Павло Ісенко й Олександр Романчук. Вони допомогли своїй команді здобути сенсаційну перемогу з рахунком 2:1, повідомляє 24 Канал.

Як Романчук віддав асист у Лізі конференцій?

Обидва гравці провели повний матч. Особливо відзначився 25-річний захисник, який записав у свій актив дуже непересічний асист.

Олександр Романчук зробив це з ауту. Він на 61-й хвилині зустрічі швидко зорієнтувався в ситуації та вкинув м'яч з-за бокової лінії зі своєї половини поля на хід Карлосу Морі.

Форвард збірної Коста-Рики втік від опонента після кидка метрів на сорок і реалізував свій момент. Врешті-решт цей гол став переможним для румунської команди.

Асист Романчука з ауту: дивіться відео

Зазначимо, що Романчук став гравцем Університаті в липні, перейшовши з Кривбаса. За румунів центральний захисник провів дев'ять поєдинків, у яких уже забив три голи та віддав дві результативні передачі.

До слова. Матч-відповідь відбудеться 28 серпня. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Нагадаємо, що у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій грає також два українські клуби. Полісся поступилося Фіорентині з рахунком 0:3 у першому поєдинку, а Шахтар не зміг здолати Серветт, розписавши зі швейцарцями нічию 1:1.