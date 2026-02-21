Зінченко проходитиме відновлення після операції не в нідерландській столиці. Тому на цю мить попрощався з тренером і своїми партнерами, пише Voetbalprimeur.

Дивіться також Неприємність перед матчами збірної: Зінченко отримав травму у першій грі в основі за Аякс

Що сказав тренер Аякса про Зінченка?

Наставник амстердамського клубу Фреді Грім підтвердив журналістам, що Зінченка не буде з командою упродовж весняної частини сезону.

За словами коуча, прощання Олександра з колективом, в якому він не встиг провести навіть місяць, було емоційним.

Відчувається розчарування. Коли я з ним говорив, у нього була дуже сильна провина через травму. Це дуже добре характеризує його як людину,

– сказав Грім.

Які прогнози щодо повернення Зінченка на поле?

Таблоїд The Sun має інформацію, що українець зазнав вкрай серйозного ушкодження – розриву хрестоподібних зв'язок. Відновлення за таким умов відбувається упродовж 6-7 місяців.

Аякс вже оголосив, що Зінченко не зіграє до кінця сезону – а це, ймовірно, означатиме припинення співпраці, бо контракт футболіста був розрахований лише на пів року.

Найприкріше для українських фанів – те, що Олександр Зінченко не допоможе збірній Україні здобути путівку на чемпіонат світу у стикових матчах, а навіть в разі успіху команди без нього, навряд поїде на Мундіаль.

Як Зінченко опинився в Аяксі?