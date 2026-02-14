Гравця збірної України замінили на 6-й хвилині домашньої зустрічі проти Фортуни Сіттард. Футболіст покидав поле накульгуючи, передає 24 Канал.
Що відомо про пошкодження Зінченка?
На старті матчу Олександр зіштовхнувся з гравцем суперника та не зміг продовжити поєдинок. На його місце був змушений терміново вийти Оувен Вейндал.
Зінченко йшов з поля у супроводі медиків і помітно накульгував. Про характер травми Олександра і терміни відновлення наразі не повідомляли.
Не хочеться забігати наперед, але дуже насторожує цей стоп-кадр з прогином коліна всередину. Всі ми знаємо, що це означає. Крім хрестів в такому механізмі може пошкоджуватися і медіальна зв'язка коліна. Коліно – це завжди серйозно. Потрібно чекати МРТ, але добре, що Сашу відразу зняли. Чекаємо офіційних новин, але механізм травми дуже насторожує,
– написав спортивний лікар Дмитро Бабелюк.
Нагадаємо, вже у березні збірна України зіграє у плей-офф відбору до чемпіонату світу проти Швеції.
Травматичність Олександра
- Травми переслідували Зінченка ще під час англійського етапу кар'єри. Футболісту довелося пропускати значні відрізки як у складі Арсеналу, так і у Ноттінгемі.
- Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).
- Контракт Зінченка з Аяксом розрахований до кінця нинішнього сезону.