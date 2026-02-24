Колишній наставник київського Динамо та збірної України різко оцінив гру одного з лідерів "синьо-жовтих". У коментарі 24 Каналу фахівець розповів, що футболіст Аякса не має достатнього набору якостей, аби бути ключовою фігурою в команді.

Що сказав Сабо про Зінченка?

За словами легенди Динамо, Олександр Зінченко не є тим виконавцем, який визначає гру у команді Реброва.

Зінченко не той футболіст, без якого неможливо уявити збірну. Він не вміє грати у відборі. Він в Арсеналі себе показав на простих м’ячах, коротко віддати пас – більше нічого в нього немає. Я не думаю, що він міг би допомогти збірній України,

– заявив Сабо.

Травма Зінченка

Захисник отримав серйозне пошкодження коліна у матчі проти Фортуна Сіттард – це сталося вже через кілька хвилин після початку гри. Зінченка одразу замінили, а обстеження підтвердило: потрібна операція і тривале відновлення.

За даними The Sun, відновлення триватиме приблизно 6-7 місяців, тому сезон-2025/26 для українця завершено.

Особливо болісно, що це був домашній дебют за Аякс – фактично вся його нова сторінка кар’єри обірвалася за лічені хвилини.

Загальна травматичність гравця