Колишній наставник київського Динамо та збірної України різко оцінив гру одного з лідерів "синьо-жовтих". У коментарі 24 Каналу фахівець розповів, що футболіст Аякса не має достатнього набору якостей, аби бути ключовою фігурою в команді.
Що сказав Сабо про Зінченка?
За словами легенди Динамо, Олександр Зінченко не є тим виконавцем, який визначає гру у команді Реброва.
Зінченко не той футболіст, без якого неможливо уявити збірну. Він не вміє грати у відборі. Він в Арсеналі себе показав на простих м’ячах, коротко віддати пас – більше нічого в нього немає. Я не думаю, що він міг би допомогти збірній України,
– заявив Сабо.
Травма Зінченка
Захисник отримав серйозне пошкодження коліна у матчі проти Фортуна Сіттард – це сталося вже через кілька хвилин після початку гри. Зінченка одразу замінили, а обстеження підтвердило: потрібна операція і тривале відновлення.
За даними The Sun, відновлення триватиме приблизно 6-7 місяців, тому сезон-2025/26 для українця завершено.
Особливо болісно, що це був домашній дебют за Аякс – фактично вся його нова сторінка кар’єри обірвалася за лічені хвилини.
Загальна травматичність гравця
- Травми переслідували Зінченка ще під час англійського етапу кар'єри. Футболісту довелося пропускати значні відрізки як у складі Арсеналу, так і у Ноттінгемі.
- Через травми Олександр пропустив левову частку осінніх матчів збірної, зігравши лише у невдалих поєдинках з Францією (0:2) та Азербайджаном (1:1).
- Контракт Зінченка з Аяксом розрахований до кінця нинішнього сезону.