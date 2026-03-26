Втім, автори голів не завжди такі очевидні, як здається на перший погляд. 24 Канал розповість про найрезультативніших гравців за часів Сергія Реброва.
Хто увійшов у список тих, хто забиває частіше за збірну України?
До списку увійшов Судаков, Циганков, Гуцуляк, Довбик та Зінченко.
- Георгій Судаков – 4 голи, 6 асистів,
- Віктор Циганков – 6 голів, 3 асисти,
- Олексій Гуцуляк – 5 голів, 2 асисти,
- Артем Довбик – 5 голів, 2 асисти,
- Олександр Зінченко – 4 голи, 3 асисти.
Хто увійшов у заявку збірної України на матч проти Швеції?
- Національна збірна України проведе 26 березня півфінальний матч плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу 2026 року проти Швеції. Перемога у цій грі наблизить "синьо-жовтих" до фіналу плей-оф та підвищить шанси на кваліфікацію на Мундіаль.
Головний тренер Сергій Ребров оголосив заявку на матч, до якої увійшли 23 футболісти. Через перебір жовтих карток у грі не зможуть взяти участь Руслан Маліновський та Юхим Конопля, а також захисник Борис Крушинський.
Серед викликаних: воротарі Руслан Нещерет та Анатолій Трубін; захисники Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Сваток, Валерій Бондар; півзахисники Олексій Гуцуляк, Єгор Ярмолюк; нападники Роман Яремчук, Владислав Ванат та інші, повідомляє УАФ.
Матч відбудеться на нейтральному полі у Валенсії (Іспанія) о 21:45 за київським часом.