Разом з Ребровим до журналістів у Валенсії прийшов захисник Ілля Забарний. Одне із запитань стосувалося того, чи буде гравець ПСЖ капітаном збірної за відсутності Миколи Матвієнка, пише Суспільне.

Хто стане капітаном збірної у матчі зі Швецією?

Припущення преси, що вибір саме Забарного для передматчевих заходів є невипадковим, наставник головної команди не підтвердив – але й не спростував можливості, що саме Ілля виведе збірну на поле проти Швеції.

Думаю, у нас є в команді лідери, які повинні вести за собою. Не важливо, хто капітан. Ілля був капітаном проти Франції. Завтра вирішимо. Я не думаю, що це велика проблема. Яка вам різниця? У нас є лідери на полі. Тут дійсно дуже важливо демонструвати характер. Тактика, стратегія — це важливо, але проти Швеції дуже важливо показати характер,

– дещо емоційно зазначив Ребров.

Чи дебютує за збірну нападник Динамо Пономаренко?

Ще одне питання стосувалося дебютного виклику до збірної форварда Динамо Матвія Пономаренка. У Реброва поцікавилися, чи є шанс побачити молодого гравця на полі, пише "Трибуна".

Якщо він викликаний до збірної, так, мене вразила його гра, що він забивав у кожному матчі. Що буде у грі зі Швецією — подивимося,

– уникнув прямої відповіді коуч.

Чи є у розташуванні збірної України травмовані перед матчем зі Швецією?

До головної команди з ушкодженням прибув нападник Ліона Роман Яремчук. Проте, на щастя, зараз коліно не турбує форварда, і загалом лазарет у збірній порожній.

Були невеликі пошкодження у деяких гравців. Але сьогодні всі тренуються в загальній групі. Я розмовляв із лікарем — більше ніхто не звертався, окрім тих, хто були. На жаль, два гравці – Маліновський і Конопля – у нас пропускають перший матч, але вони готуються до наступного. Так, Роман готується до цієї гри,

– роз'яснив кадрову ситуацію Ребров.

Коли відбудеться матч України і Швеції?