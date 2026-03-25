Разом з Ребровим до журналістів у Валенсії прийшов захисник Ілля Забарний. Одне із запитань стосувалося того, чи буде гравець ПСЖ капітаном збірної за відсутності Миколи Матвієнка, пише Суспільне.
Хто стане капітаном збірної у матчі зі Швецією?
Припущення преси, що вибір саме Забарного для передматчевих заходів є невипадковим, наставник головної команди не підтвердив – але й не спростував можливості, що саме Ілля виведе збірну на поле проти Швеції.
Думаю, у нас є в команді лідери, які повинні вести за собою. Не важливо, хто капітан. Ілля був капітаном проти Франції. Завтра вирішимо. Я не думаю, що це велика проблема. Яка вам різниця? У нас є лідери на полі. Тут дійсно дуже важливо демонструвати характер. Тактика, стратегія — це важливо, але проти Швеції дуже важливо показати характер,
– дещо емоційно зазначив Ребров.
Чи дебютує за збірну нападник Динамо Пономаренко?
Ще одне питання стосувалося дебютного виклику до збірної форварда Динамо Матвія Пономаренка. У Реброва поцікавилися, чи є шанс побачити молодого гравця на полі, пише "Трибуна".
Якщо він викликаний до збірної, так, мене вразила його гра, що він забивав у кожному матчі. Що буде у грі зі Швецією — подивимося,
– уникнув прямої відповіді коуч.
Чи є у розташуванні збірної України травмовані перед матчем зі Швецією?
До головної команди з ушкодженням прибув нападник Ліона Роман Яремчук. Проте, на щастя, зараз коліно не турбує форварда, і загалом лазарет у збірній порожній.
Були невеликі пошкодження у деяких гравців. Але сьогодні всі тренуються в загальній групі. Я розмовляв із лікарем — більше ніхто не звертався, окрім тих, хто були. На жаль, два гравці – Маліновський і Конопля – у нас пропускають перший матч, але вони готуються до наступного. Так, Роман готується до цієї гри,
– роз'яснив кадрову ситуацію Ребров.
Коли відбудеться матч України і Швеції?
- Стартовий свисток у Валенсії пролунає у четвер, 26 березня, о 21:45 за київським часом.
- Транслятором матчу є ОТТ-платформа MEGOGO, безкоштовно подивитися можна буде на каналі MEGOGO Sport у мережі Т2.