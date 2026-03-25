Вместе с Ребровым к журналистам в Валенсии пришел защитник Илья Забарный. Один из вопросов касался того, будет ли игрок ПСЖ капитаном сборной при отсутствии Николая Матвиенко, пишет Суспільне.
Смотрите также Украина – Швеция: когда и во сколько начнется матч плей-офф отбора на чемпионат мира
Кто станет капитаном сборной в матче со Швецией?
Предположение прессы, что выбор именно Забарного для предматчевых мероприятий является неслучайным, наставник главной команды не подтвердил – но и не упустил возможности, что именно Илья выведет сборную на поле против Швеции.
Думаю, у нас есть в команде лидеры, которые должны вести за собой. Не важно, кто капитан. Илья был капитаном против Франции. Завтра решим. Я не думаю, что это большая проблема. Какая вам разница? У нас есть лидеры на поле. Здесь действительно очень важно демонстрировать характер. Тактика, стратегия - это важно, но против Швеции очень важно показать характер,
– несколько эмоционально отметил Ребров.
Дебютирует ли за сборную нападающий Динамо Пономаренко?
Еще один вопрос касался дебютного вызова в сборную форварда Динамо Матвея Пономаренко. У Реброва поинтересовались, есть ли шанс увидеть молодого игрока на поле, пишет "Трибуна".
Если он вызван в сборную, так, меня поразила его игра, что он забивал в каждом матче. Что будет в игре со Швецией - посмотрим,
– избежал прямого ответа коуч.
Есть ли в расположении сборной Украины травмированные перед матчем со Швецией?
В главную команду с повреждением прибыл нападающий Лиона Роман Яремчук. Однако, к счастью, сейчас колено не беспокоит форварда, и вообще лазарет в сборной пустой.
Были небольшие повреждения у некоторых игроков. Но сегодня все тренируются в общей группе. Я разговаривал с врачом - больше никто не обращался, кроме тех, кто были. К сожалению, два игрока – Малиновский и Конопля – у нас пропускают первый матч, но они готовятся к следующему. Так, Роман готовится к этой игре,
– разъяснил кадровую ситуацию Ребров.
Когда состоится матч Украины и Швеции?
- Стартовый свисток в Валенсии прозвучит в четверг, 26 марта, в 21:45 по киевскому времени.
- Транслятором матча является ОТТ-платформа MEGOGO, бесплатно посмотреть можно будет на канале MEGOGO Sport в сети Т2.