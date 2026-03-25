Именно они и решат, будет ли сборная Украины играть на Мундиале. Первым соперником нашей команды станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал.
Когда состоится матч?
Полуфинальная встреча плей-офф запланирована на четверг, 26 марта. Именно в этот день состоятся и другие стыковые матчи отбора на чемпионат мира-2026. Время начала игры – 21:45 по киевскому времени.
Матч будет номинально домашним для сборной Украины, однако из-за военного положения он не может быть сыгран на нашей территории. Поэтому УАФ выбрала стадион клуба Леванте в испанской Валенсии домашним для этой встречи.
Посмотреть матч Украина – Швеция онлайн можно будет бесплатно на территории Украины. Официальным транслятором встречи является компания Megogo. Ее канал "Megogo Спорт" покажет встречу вживую.
Он доступен в кабельных сетях. Также трансляция матча Украина – Швеция будет доступна на ОТТ-платформе Megogo по подписке MEGOPACK или "Спорт".
Как сборной Украины попасть на ЧМ-2026?
"Сине-желтые" заняли второе место в группе квалификации ЧМ-2026 с Францией, Исландией и Азербайджаном. Это позволило подопечным Реброва выйти в стыковые матчи.
Первым нашим соперником в раунде плей-офф станет сборная Швеции (26 марта). Успех в этой встрече выведет Украину в финал плей-офф.
Там за путевку на ЧМ-2026 Украина или Швеция сразится с победителем пары Польша – Албания. Этот матч пройдет 31 марта.
Победитель нашей ветки плей-офф попадет в группу с Нидерландами, Тунисом и Японией. Сама финальная часть чемпионата мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.