Саме вони і вирішать, чи буде збірна України грати на Мундіалі. Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.

Коли відбудеться матч?

Півфінальна зустріч плей-оф запланована на четвер, 26 березня. Саме у цей день відбудуться й інші стикові матчі відбору на чемпіонат світу-2026. Час початку гри – 21:45 за київським часом.

Матч буде номінально домашнім для збірної України, проте через військовий стан він не може бути зіграний на нашій території. Тому УАФ обрала стадіон клубу Леванте у іспанській Валенсії домашнім для цієї зустрічі.

Подивитися матч Україна – Швеція онлайн можна буде безкоштовно на території України. Офіційним транслятором зустрічі є компанія Megogo. Її канал "Megogo Спорт" покаже зустріч наживо.

Він доступний у кабельних мережах. Також трансляція матчу Україна – Швеція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo за підпискою MEGOPACK або "Спорт".

Як збірній України потрапити на ЧС-2026?