Саме вони і вирішать, чи буде збірна України грати на Мундіалі. Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал.
Коли відбудеться матч?
Півфінальна зустріч плей-оф запланована на четвер, 26 березня. Саме у цей день відбудуться й інші стикові матчі відбору на чемпіонат світу-2026. Час початку гри – 21:45 за київським часом.
Матч буде номінально домашнім для збірної України, проте через військовий стан він не може бути зіграний на нашій території. Тому УАФ обрала стадіон клубу Леванте у іспанській Валенсії домашнім для цієї зустрічі.
Подивитися матч Україна – Швеція онлайн можна буде безкоштовно на території України. Офіційним транслятором зустрічі є компанія Megogo. Її канал "Megogo Спорт" покаже зустріч наживо.
Він доступний у кабельних мережах. Також трансляція матчу Україна – Швеція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo за підпискою MEGOPACK або "Спорт".
Як збірній України потрапити на ЧС-2026?
"Синьо-жовті" посіли друге місце у групі кваліфікації ЧС-2026 із Францією, Ісландією та Азербайджаном. Це дозволило підопічним Реброва вийти у стикові матчі.
Першим нашим суперником у раунді плей-оф стане збірна Швеції (26 березня). Успіх у цій зустрічі виведе Україну у фінал плей-оф.
Там за путівку на ЧС-2026 Україна або Швеція битиметься із переможцем пари Польща – Албанія. Цей матч пройде 31 березня.
Переможець нашої гілки плей-оф потрапить у групу з Нідерландами, Тунісом та Японією. Сама фінальна частина чемпіонату світу пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.